Глава МИД Канады вновь искажает факты – МИД Азербайджана

Азербайджан выступил с осуждением заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Подчеркнуто, что оно было направлено против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Официальный Баку выступил с осуждением заявления министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, которое было направлено против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде.

"Мы решительно осуждаем и категорически отвергаем заявление, сделанное министром иностранных дел Канады Мелани Жоли 22 сентября.

Министр иностранных дел Канады вновь занимается манипуляциями и искажением фактов, вместо того чтобы ознакомиться с реалиями в нашем регионе, где конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился 4 года назад на основе норм и принципов международного права» – МИД Азербайджана

Далее отмечается, что шеф канадской дипломатии ничего не знает о том факте, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над Карабахским регионом в 2023 году, что положило конец незаконному присутствию вооруженных сил Армении и поддерживаемому ими сепаратистскому режиму.

«Заявления министра иностранных дел Канады в отношении Карабахского региона, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и поддерживающие сепаратизм, демонстрируют, насколько «изобретательной» и «надуманной» является внешняя политика Канады» – МИД Азербайджана

Далее в сообщении подчеркивается, что «вызывает сожаление тот факт, что канадские официальные лица, почти 30 лет хранящие молчание об этнических чистках, массовых убийствах и преступлениях против человечности, совершенных Арменией в отношении азербайджанцев в ходе своей военной агрессии, распространяют пропагандируемую армянской диаспорой ложную информацию об антитеррористических мерах Азербайджана, проводимых на его собственных суверенных территориях и не направленных против гражданского населения».

«Заявление канадского министра о гуманитарном кризисе в регионе, в то время как оно никогда не демонстрировало поддержки и интереса к положению и неотъемлемым правам почти 1 миллиона вынужденных переселенцев с ранее оккупированных территорий Азербайджана и тех, кто был насильственно депортирован из Армении, свидетельствует о явной предвзятости Канады по отношению к Азербайджану» – МИД Азербайджана

Далее в сообщении говорится, что Канада не имеет морального права проповедовать о том, как необходимо установить мир и безопасность в нашем регионе.

«Мы еще раз подтверждаем, что подобные провокационные и предвзятые заявления являются ничем иным, как препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения принципов международного права» – МИД Азербайджана