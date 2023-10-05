Бакинские истории. Вероника Дударова

Александр Клемент

В СССР дирижерская профессия считалась делом исключительно мужским, и только в XX веке традиция была нарушена Вероникой Дударовой. Крупные симфонические оркестры она возглавляла более полувека, за что вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Вероника Дударова родилась в 1916 году В Баку, в осетинской семье, принадлежавшей аристократическому роду Дударовых. До крещения девочка носила имя Малексима. Ее отец Асламбек Камбулатович служил инженером нефтяного промысла.

В возрасте 6 лет Дударова начала учиться игре на фортепиано в детской музыкальной школе для одаренных детей при Бакинской консерватории. По воспоминаниям самой Дударовой, любовь к дирижерскому искусству ей привил венгерский дирижер Стефан Штрассер, который приезжал в Баку на симфонические сезоны. Штрассер собрал одаренных детей и занимался с ними теорией музыки. В их числе и была юная Вероника.

В начале 1930-х отец Дударовой был репрессирован как "враг народа", ее старшие сестры умерли. В 1933 году Вероника с матерью переехала в Ленинград. Чтобы судьба отца не повлияла на будущее Вероники, мать поменяла ей отчество на Борисовна.

В 1939 году Дударова выдержала экзамены в Московскую консерваторию на дирижерский факультет. На вопрос членов приемной комиссии, почему она решила стать дирижером, Дударова ответила:

Потому что я не помещаюсь на фортепиано. Я слышу музыку только симфонического оркестра.

А дальше судьба Дударовой неотделима от возглавляемых ею оркестров, прежде всего Московского государственного симфонического, который публика с любовью стала называть "Дударовским".

При этом Дударова оставалась человеком совершенно не медийным. Для нее главным оставалась музыка. На концертах она добивалась идеального звучания, покоряя оркестрантов и зал своим мастерством и авторитетом. "Железная леди", "огненный дирижер", "Чингисхан в юбке" — пресса на всех языках планеты одаривала е ее мужественными эпитетами.

Рассказывают, что во время одного из выступлений Дударова так увлеклась, что упала с дирижерского пульта и продолжала дирижировать лежа, чтобы не создавать паузы. Зал разразился овациями.

Вероника Дударова умерла 15 января 2009 года. Ее именем названа одна из малых планет.