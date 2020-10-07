Шенгелая — кинематографическая династия

В кинематографической династии, основателем которой был режиссер Николай Шенгелая, переплелись судьбы многих творческих людей. Режиссерами стали его сыновья Эльдар и Георгий. Расскажем, где и у кого они учились, какие фильмы снимали, какие награды получали.

Николай Шенгелая

Николай Шенгелая родился 8 августа 1903 года в селе Обуджи (регион Самегрело — Земо Сванети). Он окончил Кутаисскую дворянскую гимназию, которая считалась лучшим учебным заведением Грузии. В 1921 году по настоянию родителей Николай поступил на физико-математический факультет Тбилисского университета, однако уже через год бросил учебу. Он сблизился с грузинской группой ЛЕФа и начал писать стихи, которые публиковались в газетах "Дроули" ("Современное") и "Комунисти" ("Коммунист"). Шенгелая был большим поклонником Владимира Маяковского, познакомился с ним в 1924 году и одним из первых стал переводить его стихи на грузинский язык.

Путь Шенгелая в кино начался в 1924-м с работы в съемочной группе фильма Котэ Марджанишвили "Буревестники", а режиссерский дебют состоялся в 1927 году: вместе со Львом Пушем на АО "Госкинпром Грузии" (теперь это "Грузия-фильм") он поставил драму "Гюлли". На съемках этого фильма Шенгелая встретился с популярной актрисой Нато Вачнадзе и вскоре женился на ней.

Известность режиссеру принесла картина "Элисо", снятая в 1928 году по одноименному рассказу Александра Казбеги. В 1930-х Шенгелая поставил три фильма о послереволюционных событиях на Южном Кавказе: "26 комиссаров", "Золотистая долина" и "Родина". В 1935 году он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, а в 1941-м получил Государственную премию СССР.

Однако главный замысел того времени остался неосуществленным: Шенгелая хотел экранизировать роман Михаила Шолохова "Поднятая целина". В мае 1933 года состоялась первая встреча режиссера и писателя, они решили писать сценарий вместе. Спустя месяц Шенгелая приехал в станицу Вешенскую: он изучал жизнь и характеры донских казаков, искал натуру для съемок. В декабре сценарий был закончен, в феврале 1934 года режиссер подписал договор со студией и начал готовиться к съемкам, однако через два месяца получил письмо, извещавшее о прекращении работы над фильмом без объяснения причин.

Осенью 1942 года Шенгелая приступил к съемкам военного фильма "Он еще вернется", однако завершить его не успел. 4 января 1943 года он умер от инфаркта за рулем грузовика, возвращаясь в Тбилиси из киноэкспедиции. Картину заканчивали Нато Вачнадзе, исполнительница главной роли, и режиссер Диомиде Антадзе.

Эльдар Шенгелая

Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тбилиси. В 1958 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился в мастерской Сергея Юткевича. Первые картины Шенгелая снял на "Мосфильме" вместе со своим однокурсником Алексеем Сахаровым по сценариям известных кинодраматургов Виктора Витковича и Григория Ягдфельда. В 1958 году на экраны вышла их киносказка "Легенда о ледяном сердце", а в 1959-м молодые режиссеры поставили еще один фильм в этом жанре — "Снежная сказка".

В 1960 году Шенгелая вернулся в Тбилиси и стал режиссером "Грузия-фильма". В 1963-м он вместе с Тамазом Мелиава снял драму "Белый караван", главную роль в которой сыграла его жена, популярная актриса Ариадна Шенгелая. На следующий год этот фильм попал в программу основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Всесоюзную известность режиссер получил в 1968 году, когда на экраны вышла "Необыкновенная выставка" — трагикомедия, снятая по раннему сценарию Резо Габриадзе. С ним Шенгелая написал сценарий своего следующего фильма — кинопритчи "Чудаки".

Экранизация повести Давида Клдиашвили "Мачеха Саманишвили" в 1978 году принесла режиссеру специальный приз жюри международного кинофестиваля в Каире, а годом позже он стал народным артистом Грузинской ССР.

В 1984 году в прокате появилась комедия "Голубые горы, или Неправдоподобная история", которую Шенгелая поставил по сценарию Резо Чейшвили. В 1985-м режиссер, сценарист и другие создатели этого фильма были удостоены Государственной премии СССР, а через три года Шенгелая стал народным артистом СССР.

Его следующий фильм вышел на экраны после почти десятилетней паузы — в 1993 году. Комедия "Экспресс-информация" была показана на нескольких международных кинофестивалях и получила Государственную премию Грузии имени Шота Руставели. После еще одного длительного перерыва режиссер снял сатирическую трагикомедию "Кресло". Ее российская премьера состоялась в июне 2017 года в рамках внеконкурсной программы "Мастера" Московского международного кинофестиваля, а в 2018-м картина получила "Нику" как лучший фильм стран СНГ и Балтии.

В 2020 году Шенгелая поставил короткометражку "Колодец", а на следующий год снял ее продолжение — "Иван, осел Кохта, птицы и Михаил". Эту работу он посвятил памяти брата Георгия, скончавшегося в феврале 2020 года.

Это и печальная, и радостная новелла одновременно. Сценарий написали я и Амиран Долидзе по рассказу Луиджи Пиранделло, только на более грузинский лад

- режиссер.

Георгий Шенгелая

Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года в Москве. Как и старший брат, окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился в мастерской Александра Довженко и Михаила Чиаурели. В 1956 году, еще студентом, Георгий и его жена, студентка актерского факультета ВГИКа Софико Чиаурели снялись в лирической драме Резо Чхеидзе "Наш двор". А в 1957-м Шенгелая сыграл главную роль в фильме своего профессора и тестя Михаила Чиаурели "Отарова вдова".

Дипломную работу он снял в 1962 году на "Грузия-фильме": короткометражка "Алавердоба" вошла в киносборник "Два рассказа".

Свой первый большой фильм Шенгелая поставил в 1966 году. Герой приключенческой картины "Он убивать не хотел" — легендарный грузинский мститель, благородный разбойник Маци Хвития, восставший против княжеского произвола. Второй полнометражной работой режиссера стала биографическая лента "Пиросмани", в 1974 году получившая на международном кинофестивале в Чикаго главный приз "Золотой Хьюго".

Всесоюзную известность Шенгелая принес мюзикл "Мелодии Верийского квартала". Об истории создания этого фильма он рассказывал так:

Младший сын у меня увлекался мюзиклами. Я водил его в кинотеатры, и он смотрел "Моя прекрасная леди". И однажды он задал такой вопрос: "А ты не можешь снять такой фильм?

Главные роли в "Мелодиях Верийского квартала" исполнили Софико Чиаурели (пела за нее Нани Брегвадзе) и Вахтанг Кикабидзе. Однако "самая большая находка — это девочки", дочки главного героя, которых сыграли Ия Нинидзе и Майя Канкава, отмечал режиссер. В 1974 году картина получила первый приз и премию за лучшую женскую роль на Всесоюзном кинофестивале в Баку, а Нинидзе и Канкава были отмечены почетными дипломами. Кроме того, мюзикл получил диплом на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В 1985 году ироническая драма Шенгелая "Путешествие молодого композитора" завоевала главный приз Всесоюзного кинофестиваля в Минске, режиссер стал народным артистом Грузии и лауреатом Государственной премии Грузии имени Шота Руставели, а в 1986-м за этот фильм он получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

Следующая работа Шенгелая — приключенческий фильм "Хареба и Гоги" о реальных событиях 1902-1911 годов, когда в горах Кахетии произошло крестьянское восстание. В 1988 году на международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ташкенте картина была отмечена специальным призом жюри "за воплощение национального характера и традиций".

Последним большим фильмом режиссера стала драма "Смерть Орфея", поставленная в 1996 году по мотивам произведений Германа Гессе и Владимира Набокова. Шенгелая скончался 17 февраля 2020 года в Тбилиси, он похоронен в Дидубийском пантеоне.