Пост 17 Тамуза 2023: запреты и правила

Пост, посвященный трагическому периоду в истории еврейского народа, начинается 17 Тамуза по еврейскому и 6 июля по григорианскому календарю и заканчивается днем сожжения Первого и Второго Храмов в Иерусалиме 9 Ава.
Что произошло 17 Тамуза?
Время между двух постов с 17 Тамуза по 9 Ава еще называют неделями «Бейн hаМецарим», что в переводе означит «между теснин»: именно в это время, согласно Талмуду, еврейский народ настигает пять бедствий.
- Пророк Моисей разбивает Скрижали Завета, увидев золотого тельца, сотворенного евреями в пустыне.
- Также в этот день при вавилонской осаде Иерусалима была прекращена традиция ежедневного жертвоприношения из-за отсутствия жертвенных животных, что стало признаком приближающейся катастрофы.
- 17 Тамуза во времена римской осады Иерусалима стены города были пробиты. Спустя три недели римляне сожгли Второй Храм.
- Сожжение Торы, которое положило началу гонений на еврейский народ.
- В иерусалимском Храме была водружена статуя идола. Версии о том, когда это произошло разнятся. Есть предположение, что статуя была установлена в эпоху Второго Храма. Согласно другим данным, идол был возведен при иудейском царе Менаше во время Первого Храма.
Каков распорядок Поста на 17 Тамуза?
В память об этих событиях были установлены законы траура. Некоторые из них вступают в силу уже с 17 Тамуза, затем вводятся новые ограничения. Кроме того, особые постановления добавляются для кануна 9 Ава — дня разрушения двух Храмов. Пост 9 Ава, по сравнению с другими траурными постами, более строгий.
Пост на 17 Тамуза начинается с восхода солнца и продолжается до первой звезды. В это время в синагогах читают слихот (молитвы и литургические поэмы, просящие Всевышнего о прощении) и «Авину малкейну» (одна из важнейших молитв в иудаизме, была названа по первым двум словам молитвы: «Отец наш, Царь наш»). Также прочитывается отрывок из Торы, где говорится о том, как Моисей умолял Всевышнего пощадить Израиль после греха создания золотого тельца, и другие молитвы.
Что нельзя делать в Пост на 17 Тамуза?
Прежде всего, следует исключить посещение «опасных мест», к которым относятся бассейны, пляжи, пустыри, также не следует участвовать в походах. Необходимо отложить операции и любые другие виды медицинского вмешательства. Запрет накладывается на строительные и связанные со строительством работы, без особой нужды нельзя сажать декоративные растения. Также это время неблагоприятно для поиска нового жилья.
На время поста исключаются увеселительные мероприятия, запрещено слушать музыку, танцевать и петь. Есть исключения: это застолья по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца и новоселья.
Кроме того, запрет также накладывается на бритье, стрижки и укладку волос. Помимо этого, не принято покупать вещи для удовольствия, например, яркую одежду.
Согласно обычаю, начиная с 1 Ава не едят мясо и не пьют вино. Исключение составляют субботние трапезы и трапезы, которые устраивают в честь исполнения заповеди.
Пытаясь разгадать смысл Поста на 17 Тамуза, отметим, что история пяти бедствий, постигших еврейский народ в этот день, повествует не только о конкретных трагедиях, но напоминает обо всех еврейских книгах и святилищах, сожженных и разрушенных врагами иудаизма, а также о внутренних распрях, которые приводят к разобщению и в конечном итоге – гонениям и бедам.
Что желают на 17 Тамуза?
В этот время принято желать восстановления Храма и скорейшего наступления радостных времен.