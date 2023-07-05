Пост 17 Тамуза 2023: запреты и правила

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начиная с 17 Тамуза на три недели весь иудейский мир погружается в траур в память о событиях, приведших к разрушению Первого и Второго Храмов в Иерусалиме. Масштаб бедствий можно представить, зная, что Храм для иудеев – это место, где Всевышний может открыто проявлять себя, а каждый верующий – почувствовать непосредственное присутствие высших сил.

Пост, посвященный трагическому периоду в истории еврейского народа, начинается 17 Тамуза по еврейскому и 6 июля по григорианскому календарю и заканчивается днем сожжения Первого и Второго Храмов в Иерусалиме 9 Ава.

Что произошло 17 Тамуза?

Время между двух постов с 17 Тамуза по 9 Ава еще называют неделями «Бейн hаМецарим», что в переводе означит «между теснин»: именно в это время, согласно Талмуду, еврейский народ настигает пять бедствий.

Пророк Моисей разбивает Скрижали Завета, увидев золотого тельца, сотворенного евреями в пустыне. Также в этот день при вавилонской осаде Иерусалима была прекращена традиция ежедневного жертвоприношения из-за отсутствия жертвенных животных, что стало признаком приближающейся катастрофы. 17 Тамуза во времена римской осады Иерусалима стены города были пробиты. Спустя три недели римляне сожгли Второй Храм. Сожжение Торы, которое положило началу гонений на еврейский народ. В иерусалимском Храме была водружена статуя идола. Версии о том, когда это произошло разнятся. Есть предположение, что статуя была установлена в эпоху Второго Храма. Согласно другим данным, идол был возведен при иудейском царе Менаше во время Первого Храма.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каков распорядок Поста на 17 Тамуза?

В память об этих событиях были установлены законы траура. Некоторые из них вступают в силу уже с 17 Тамуза, затем вводятся новые ограничения. Кроме того, особые постановления добавляются для кануна 9 Ава — дня разрушения двух Храмов. Пост 9 Ава, по сравнению с другими траурными постами, более строгий.

Пост на 17 Тамуза начинается с восхода солнца и продолжается до первой звезды. В это время в синагогах читают слихот (молитвы и литургические поэмы, просящие Всевышнего о прощении) и «Авину малкейну» (одна из важнейших молитв в иудаизме, была названа по первым двум словам молитвы: «Отец наш, Царь наш»). Также прочитывается отрывок из Торы, где говорится о том, как Моисей умолял Всевышнего пощадить Израиль после греха создания золотого тельца, и другие молитвы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Пост на 17 Тамуза?

Прежде всего, следует исключить посещение «опасных мест», к которым относятся бассейны, пляжи, пустыри, также не следует участвовать в походах. Необходимо отложить операции и любые другие виды медицинского вмешательства. Запрет накладывается на строительные и связанные со строительством работы, без особой нужды нельзя сажать декоративные растения. Также это время неблагоприятно для поиска нового жилья.

На время поста исключаются увеселительные мероприятия, запрещено слушать музыку, танцевать и петь. Есть исключения: это застолья по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца и новоселья.

Кроме того, запрет также накладывается на бритье, стрижки и укладку волос. Помимо этого, не принято покупать вещи для удовольствия, например, яркую одежду.

Согласно обычаю, начиная с 1 Ава не едят мясо и не пьют вино. Исключение составляют субботние трапезы и трапезы, которые устраивают в честь исполнения заповеди.

Пытаясь разгадать смысл Поста на 17 Тамуза, отметим, что история пяти бедствий, постигших еврейский народ в этот день, повествует не только о конкретных трагедиях, но напоминает обо всех еврейских книгах и святилищах, сожженных и разрушенных врагами иудаизма, а также о внутренних распрях, которые приводят к разобщению и в конечном итоге – гонениям и бедам.

Мария Новоселова/

Что желают на 17 Тамуза?

В этот время принято желать восстановления Храма и скорейшего наступления радостных времен.