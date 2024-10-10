Евреи приглашают на свой праздник шалашей всех желающих

17-23 октября в Москве проходит первый благотворительный фестиваль, посвященный еврейскому празднику шалашей Суккот, «Шалаш, Шалом!», в котором могут принять участие все желающие независимо от возраста и национальности и возрастов - вход свободный. Площадка фестиваля — Мемориальная синагога РЕК на Поклонной горе и пространство вокруг нее.

Там разместили арт-объекты — три шалаша высотой в несколько метров. Эти временные постройки - творческое переосмысление и интерпретация традиционных шалашей в честь праздника Суккот.

Фестиваль организовали Российский еврейский конгресс (РЕК) в партнерстве с Московской архитектурной школой МАРШ. И.о. президента РЕК Михаил Ройзман рассказал:

Шалаш связан с явлением, когда евреи перемещались по пустыне, у нас не было постоянных домов, мы все время строили шалаши. Это часть нашей идентичности. Плюс, наша идентичность всегда связана с благотворительностью. Фестиваль «Шалаш, шалом!» — благотворительный проект. Собранные благодаря ему средства будут направлены на финансирование обучения для детей из малообеспеченных семей в еврейской общеобразовательной школе «Маалит», созданной при участии РЕК. Это школа для талантливых детей из провинции: мы стараемся им дать возможность получить хорошее московское образование. Мы хотим, чтобы дети видели еврейских предпринимателей, еврейских лидеров, интересных людей, которые чего-то достигли в своей жизни и могут вдохновить детей на то, что, в принципе, все в этой жизни возможно.

В ходе фестиваля все желающие смогут зайти в шалаши и при желании провести ритуал праздника Суккот - «вознесение лулава», во время которого произносят благословения с использованием четырех видов растений. Плод семейства цитрусовых этрога, ветви ивы, пальмы и мирта символизируют разнообразие и единство еврейского народа.

Мне лично этот праздник Суккот очень нравится, как и всем евреям, которые, думая о своем народе, в праздник Суккот не забывают и о других: они просят благословения для всех вне зависимости от национальности. ”Шалом” - это не только приветствие, но это еще и ”мир”. То есть мы хотим, чтобы везде был мир, чтобы скорее на земле Израиля тоже наступил мир, чтобы все заложники вернулись обратно домой.

- Ройзман.

Суккот — один из трех важнейших праздников в иудаизме, напоминает о временах исхода евреев из Египта: в течение сорока лет скитаний по пустыне они не строили жилищ на прочном фундаменте, а жили в шалашах. Согласно традиции шалаш (сукка) должен располагаться на улице, не под навесом, и представлять собой временное жилище. Сквозь ее крышу, как предписано правилами, должны быть видны звезды. Все семь дней Суккота в шалашах произносят благословения, проводят праздничные трапезы, принимают гостей.

В прошлые времена, когда евреи делали жертвоприношения, они приносили в жертву 70 быков. Считалось, что на земле живет 70 разных народов. От каждого народа была жертва - быка.

- и. о. президента РЕК.

В рамках фестиваля каждый день, кроме субботы (19 октября), гостей ждут мини-экскурсии по арт-объектам. А в воскресенье, 20 октября, — угощения, кинопоказы, лекции, мастер-классы и занятия для детей. Воскресная программа обещает быть самой насыщенной, она продлится с 10:00 до 20:00 на шести локациях в Мемориальной синагоге и вокруг нее.

Арт-объекты фестиваля

«600 досок»

«600 досок» сооснователя архитектурного бюро SAGA Артема Стаборовского и преподавателя архитектурного проектирования, партнера бюро Citizenstudio Михаила Бейлина погружает в размышления об укрытии. В сооружении нет ни дверного проема, ни окон. Только четыре стены, закрывающие от окружающего мира. И небо вместо крыши. Главным декором выступает сосновая кора на торцах досок, а воздух внутри шалаша наполнен ароматом осени. Здесь развернется совместное благоустройство дома: каждый гость фестиваля сможет нанести цветными карандашами, черной и алой тушью изображение на еловую дощечку и, найдя ей место на полке, украсить аскетичный интерьер.

«ПРОфенон»

Понаблюдать за цикличностью и цветом можно будет в сукке «ПРОфенон» независимого архитектора, автора исследовательского проекта о путешествующей архитектуре «Про_Странствие» Дарьи Зайцевой. Это история про замыкание цикла и объединяющую центростремительную силу: полые полукруглые металлические колонны, перетянутые праздничными лентами, стремятся к невидимому центру сукки — внутреннему пространству, в котором собираются люди на Суккот.

«Три с половиной»

Идея созерцания неба через внутреннее солнце раскрывается в сукке «Три с половиной», автором которого выступил ведущий архитектор бюро WowHaus Владимир Изаксон. Конструкция «Три с половиной» (именно столько стен в авторском шалаше) сделана из тончайшего листа золотистой пленки с внутренней стороны и серебристой — с внешней. Выбор такого ненадежного материала обусловлен идеей полного доверия всевышнему. Увидеть небо в этом шалаше можно лишь с определенного ракурса. Как его найти? Главный ориентир — пень для медитаций.

В дальнейшем фестиваль планируется сделать ежегодным.