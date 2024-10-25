Пост 10 тевета: что это такое, чему посвящен, правила и запреты

10 января 2025 года иудеи будут держать однодневный пост, который носит название Десятое тевета. Расскажем, чему посвящен пост 10 тевета, в чем его важность и уроки, а также что делают в этот день верующие евреи.

Когда пост 10 тевета в 2025 году?

Пост 10 тевета всегда приходится на 10 день 10 месяца по иудейскому календарю. Поскольку иудейский календарь - лунно-солнечный, он не совпадает с общепринятым в большинстве стран солнечным григорианским календарём. Месяц тевет соответствует декабрю-январю в григорианском календаре, поэтому и пост 10 тевета может выпасть как на декабрь, так и на январь. В 2025 году Десятое тевета - это 10 января.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чему посвящен пост 10 тевета?

Пост 10 тевета посвящен трем печальным событиям, касающимся жизни еврейского народа.

Первое трагическое событие, которое случилось 10 тевета в 588 году до нашей эры, начало осады Иерусалима вавилонским (персидским) царём Навуходоносором II. Двумя годами позже осада привела к разрушению построенного Соломоном Первого храма в Иерусалиме и первому изгнанию еврейского народа из Эрец Исраэля. Второе печальное событие 10 тевета - смерть Ездры, благодаря которому еврейский народ сохранил свою культуру и идентичность после возвращения из Вавилонии в V веке до нашей эры. Третья трагедия, омрачившая иудейский месяц тевет, которая также вспоминается 10 числа, перевод Торы, священной книги иудеев, на греческий язык. Согласно легенде, египетский фараон греческого происхождения, Птолемей II, правивший Эллинистическим Египтом в III веке до нашей эры, приказал 72 ученым сделать 72 отдельных перевода священных текстов евреев. Для иудейских богословов это событие обрело статус траурного в связи с тем, что, по их мнению, перевод никак не мог соответствовать исходному тексту, и соответственно, искажал саму суть священного учения.

День всеобщего Кадиша

В Израиле, помимо трёх трагедий, которые вспоминаются 10 тевета, в этот день также чтят память тех, кто погиб во время Холокоста. В 1950м году Главный раввинат Израиля установил Десятое тевета Днём всеобщего Кадиша (траура с чтением особой молитвы) по жертвам Холокоста, чья дата смерти неизвестна и у кого не осталось родственников, которые могли бы за них помолиться. В этот день жители Израиля в память о погибших во время Холокоста евреях зажигают в своих домах особые поминальные свечи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько длится пост 10 тевета?

Пост 10 тевета - однодневный пост в иудаизме, один из четырёх, посвящённых общенациональным трагедиям, случившимся с еврейским народом. Обычно этот пост начинается с рассветом и заканчивается на закате, однако поскольку в 2025 году Десятое тевета выпадает на пятницу, завершится пост с проведением обряда кидуш, который предусматривает чтение благодарственной молитвы в шабат. Начало Десятого тевета придётся на 06:44 10 января, а завершение - на 17:07 того же дня.

10 тевета - строгий пост?

Десятое тевета - не самый строгий пост в иудейской традиции, однако он, согласно Галахе, иудейскому праву, подразумевает два ограничения: в этот день нельзя пить и есть. Разрешено не держать пост 10 тевета тем иудеям, которым отказ от еды и воды запрещён по состоянию здоровья, даже если их заболевание не угрожает жизни, а также беременным и кормящим женщинам, для которых пост невозможен по тем или иным причинам. При этом есть можно лишь в уединении и постараться ограничиться простой пищей, которая исключительно для насыщения, а не для удовольствия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила поста 10 тевета

Десятое тевета - день скорби, пост, соблюдение которого предусматривает определенные правила:

есть можно до 06:44 10 января - именно в это время начнётся пост

проснувшийся до рассвета постящийся есть не может, если заранее не предусмотрел такой возможности

до рассвета 10 тевета можно пить воду

полоскать рот водой 10 тевета запрещено

гигиенические процедуры и ношение кожаной обуви разрешены

10 тевета читают молитвы слихот, посвященные раскаянию

запрета в отношении работы на Десятое тевета нет.

В чем суть поста 10 тевета

Иудеи всего мира держат пост 10 тевета уже более двух с половиной тысяч лет, и его суть не в том, чтобы грустить, а в том, чтобы покаяться, вспомнив о злодеяниях предков, спровоцировавших скорбные события, и собственное греховное поведение, последствия которого зачастую печальны. Цель поста Десятого тевета - через ограничения удовольствий позволить себе встать на путь добра и ощутить на себе всю силу милосердия Господа. Десятое тевета - это урок, который в иудейской традиции открывает возможность самосовершенствования через осознание собственных ошибок.