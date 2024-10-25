Пост 10 тевета: что это такое, чему посвящен, правила и запреты

Когда пост 10 тевета в 2025 году?
Пост 10 тевета всегда приходится на 10 день 10 месяца по иудейскому календарю. Поскольку иудейский календарь - лунно-солнечный, он не совпадает с общепринятым в большинстве стран солнечным григорианским календарём. Месяц тевет соответствует декабрю-январю в григорианском календаре, поэтому и пост 10 тевета может выпасть как на декабрь, так и на январь. В 2025 году Десятое тевета - это 10 января.
Чему посвящен пост 10 тевета?
Пост 10 тевета посвящен трем печальным событиям, касающимся жизни еврейского народа.
- Первое трагическое событие, которое случилось 10 тевета в 588 году до нашей эры, начало осады Иерусалима вавилонским (персидским) царём Навуходоносором II. Двумя годами позже осада привела к разрушению построенного Соломоном Первого храма в Иерусалиме и первому изгнанию еврейского народа из Эрец Исраэля.
- Второе печальное событие 10 тевета - смерть Ездры, благодаря которому еврейский народ сохранил свою культуру и идентичность после возвращения из Вавилонии в V веке до нашей эры.
- Третья трагедия, омрачившая иудейский месяц тевет, которая также вспоминается 10 числа, перевод Торы, священной книги иудеев, на греческий язык. Согласно легенде, египетский фараон греческого происхождения, Птолемей II, правивший Эллинистическим Египтом в III веке до нашей эры, приказал 72 ученым сделать 72 отдельных перевода священных текстов евреев. Для иудейских богословов это событие обрело статус траурного в связи с тем, что, по их мнению, перевод никак не мог соответствовать исходному тексту, и соответственно, искажал саму суть священного учения.
День всеобщего Кадиша
В Израиле, помимо трёх трагедий, которые вспоминаются 10 тевета, в этот день также чтят память тех, кто погиб во время Холокоста. В 1950м году Главный раввинат Израиля установил Десятое тевета Днём всеобщего Кадиша (траура с чтением особой молитвы) по жертвам Холокоста, чья дата смерти неизвестна и у кого не осталось родственников, которые могли бы за них помолиться. В этот день жители Израиля в память о погибших во время Холокоста евреях зажигают в своих домах особые поминальные свечи.
Сколько длится пост 10 тевета?
Пост 10 тевета - однодневный пост в иудаизме, один из четырёх, посвящённых общенациональным трагедиям, случившимся с еврейским народом. Обычно этот пост начинается с рассветом и заканчивается на закате, однако поскольку в 2025 году Десятое тевета выпадает на пятницу, завершится пост с проведением обряда кидуш, который предусматривает чтение благодарственной молитвы в шабат. Начало Десятого тевета придётся на 06:44 10 января, а завершение - на 17:07 того же дня.
10 тевета - строгий пост?
Десятое тевета - не самый строгий пост в иудейской традиции, однако он, согласно Галахе, иудейскому праву, подразумевает два ограничения: в этот день нельзя пить и есть. Разрешено не держать пост 10 тевета тем иудеям, которым отказ от еды и воды запрещён по состоянию здоровья, даже если их заболевание не угрожает жизни, а также беременным и кормящим женщинам, для которых пост невозможен по тем или иным причинам. При этом есть можно лишь в уединении и постараться ограничиться простой пищей, которая исключительно для насыщения, а не для удовольствия.
Правила поста 10 тевета
Десятое тевета - день скорби, пост, соблюдение которого предусматривает определенные правила:
- есть можно до 06:44 10 января - именно в это время начнётся пост
- проснувшийся до рассвета постящийся есть не может, если заранее не предусмотрел такой возможности
- до рассвета 10 тевета можно пить воду
- полоскать рот водой 10 тевета запрещено
- гигиенические процедуры и ношение кожаной обуви разрешены
- 10 тевета читают молитвы слихот, посвященные раскаянию
- запрета в отношении работы на Десятое тевета нет.
В чем суть поста 10 тевета
Иудеи всего мира держат пост 10 тевета уже более двух с половиной тысяч лет, и его суть не в том, чтобы грустить, а в том, чтобы покаяться, вспомнив о злодеяниях предков, спровоцировавших скорбные события, и собственное греховное поведение, последствия которого зачастую печальны. Цель поста Десятого тевета - через ограничения удовольствий позволить себе встать на путь добра и ощутить на себе всю силу милосердия Господа. Десятое тевета - это урок, который в иудейской традиции открывает возможность самосовершенствования через осознание собственных ошибок.