Сретение 2025: что это за праздник и что нельзя делать?

15 февраля, в гсубботу, православные христиане всего мира будут отмечать один из важнейших праздников в году - Сретение. Рассказываем, что такое Сретение, что нельзя делать, а что делать нужно, и каким приметам можно верить.

Когда Сретение Господне в 2025 году?

Праздник Сретения Господня - один из 12 основных праздников в году для православной церкви. Поскольку церковный год начинается 1 сентября, Сретение - это шестой по счёту важнейший в православии день. Дата у праздника фиксированная, поскольку он непереходящий и всегда отмечается 15 февраля. Сретение по старому стилю (в рамках церковного юлианского календаря) выпадает на 2 февраля. Дата Сретения не меняется, поскольку зависит от другого церковного праздника с фиксированной датой - Обрезания Господня, который отмечается ровно за 32 дня до Сретения.

Что такое Сретение ?

Сретение - это большой праздник для христиан всего мира, как западной, так и восточной деноминации. Сретение отмечают и католики, и протестанты, и последователи апостольских церквей, в том числе армянской. Праздник Сретения появился, благодаря описанию одного важного события в Евангелие от Луки - Принесения во храм младенца Иисуса, совершенного на 40-й день после его рождения.

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История Сретения

В рамках иудейской традиции все, у кого рождались дети, должны были принести их в Храм, который находился в Иерусалиме, чтобы представить Господу и вознести за них жертву. Когда Мария и Иосиф исполнили предписание, сбылось пророчество, которое Святой Дух сделал для праведного Симеона: он увидел Христа. В свою очередь и сам Симеон, благословив Святое Семейство, сделал пророчество, поведав о том, что Иисус Христос станет светом, просвещающим язычников, а Марии предстоит испытание. Еще одна пророчица Анна, увидев в Храме Христа, впоследствии говорила о нём всем, кто нуждался и ждал Спасения.

В чем суть Сретения?

Само слово ”сретение” (ударение на первый слог) в переводе с древнерусского означает ”встреча”, а праздник можно понять следующим образом: день, когда Иисус Христос был принесён в Храм, стал точкой, где пересеклись две религии - ветхозаветный иудаизм и только нарождающееся христианство.

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Когда начали отмечать Сретение?

Сретение Господне - один из наиболее древних праздников в христианстве, который начали отмечать примерно через 30 лет после Пасхи, приблизительно в конце IV века. Большую значимость праздник приобрёл через полтора века во времена византийского императора Юстиниана I, активно развивавшего богословскую мысль. К XV веку традиция отмечать праздник Сретения распространилась на Запад, и в этот день начали почитать не только Христа, но и Деву Марию. По сей день церковные службы Сретения сочетают в себе традиции как Господские, то есть посвящённые Иисусу Христу, так и Богородичные. Первая в России Церковь Сретения Господня была построена в Великом Новгороде в начале XVI века.

Сретение на Руси

Сретение условно относится к категории народно-христианских, то есть объединивших в себе традиции как народные, так и церковные. Однако, как отмечает Сергей Максимов, этнолог конца XIX века, Сретение как церковный праздник в народе мало кто отмечал, придавая этому событию значение ”встречи зимы с весной”. Народное название Сретения на Руси - Сретенье или Сретенье Богородицы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое сретенские свечи?

Особое почитание сретенских свечей, которые верующие забирают с собой, побывав на службе в храме в праздник, пришло, как ни странно из католичества, где одно из названий праздника ”День свечей”. Западные христиане представили эту традицию в рамках концепции, что Господь Иисус Христос есть Свет миру. Изначально огонь зажигали в честь языческой богини Бригиты и её торжества - Имболка, которое отмечалось в дату Сретения до распространения христианства.

Сперва католический по сути обряд попал на территорию Беларуси и Украины во времена унии - присоединения к Римско-католической церкви. Затем католическая традиция зажигать свечи смешалась с народной традицией празднования Громниц, посвященных языческому богу Громовнику, который был покровителем первых весенних дождей. В народе считали, что свечи, изготовленные и освещённые на Громницы (Сретение) защищают дом от злых духов и колдунов.

Церковь призывает зажигать сретенские свечи только во время молитвы, отвергая любые другие ритуалы как пережиток язычества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать на Сретение?

Сретение не постный день, на праздник можно есть любую пищу, в том числе и мясные продукты, а также употреблять, например, вино, правда, в контролируемых количествах.

Если есть возможность, можно сходить в храм и посетить утреннюю или вечернюю, особую службу, которая называется Всенощное бдение.

В Сретение молятся о здоровье и благополучии для себя и своих близких, о помощи в разрешении проблем, о прекращении войн, о даровании терпения и сил, об отпущении грехов и обретении радости. Самое главное, чтобы молитва была искренней.

Православие в день Сретения Господня работать разрешает.

По возможности, можно оказать помощь нуждающимся.

Можно поздравить родных и близких с праздником Сретения, пожелав им от души всего самого лучшего.

Что нельзя делать на Сретение?

Церковные запреты в праздник предусматривают отказ от злословия и уныния. 15 февраля, как и в любой другой день, не стоит обижать ближних, желать зла и конфликтовать.

Народных запретов, которые, возможно, предусматривались в день Сретения, до наших дней не сохранилось.

Приметы на Сретение

Поскольку Сретение народно-христианский праздник, с этим днем связан ряд примет, большинство из которых касаются погоды:

вода, набранная на Сретение, считается такой же целебной, как и крещенская

в Сретение досыта кормят кур, чтобы они хорошо неслись

католики верят, что если в день Сретения запоёт жаворонок, то скоро будет оттепель

если на Сретение выпадет снег, то весна будет дождливой

если на Сретение капель, то фруктовые деревья дадут много плодов, а урожай пшеницы будет богатым

ясное ночное небо в день Сретения предвещает позднюю весну

метель 15 февраля сулит неурожай.