Кто такая Блаженная Ксения, кому и в чем она помогает?

6 февраля православные вспоминают одну из самых любимых и почитаемых святых: Ксению Петербургскую. Рассказываем, кто такая Блаженная Ксения, почему ее причислили к лику святых и кому она помогает.

Кто такая Блаженная Ксения?

Ксения Петербургская (Петербуржская), русская святая, которая жила на рубеже XVIII-XIX веков. За свои деяния и чудеса она была настолько любима жителями Санкт-Петербурга и всей России, что стала первой святой, канонизированной Русской православной церковью после XVI века. Ксения Петербургская предсказывала события, помогла в болезнях, содействовала продвижению по службе и замужеству. О ее чудесах ходят легенды, а любовь среди верующих только укрепляется, хотя со дня ее смерти прошло более 200 лет.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Почему 6 февраля день Ксении Петербургской?

Православная церковь вспоминает Ксению Петербургскую дважды в год. Даты памяти приходится на 6 июня, потому что в этот день в 1988 году было принято решение канонизировать Блаженную Ксению, и 6 февраля - в честь дня памяти святой Ксении Римской, жившей в V веке, именем, которой, вероятно, Ксения Петербургская была крещена.

Что известно о Ксении Петербургской?

Биография Ксении Петербургской очень насыщенная и необычная, при этом, как таковых, документальных свидетельств о ее жизни и деяниях практически не сохранилось. Впервые имя Ксении Петербургской в письменных источниках упоминается в литературном журнале ”Физиология Петербурга” за 1845 год, первым ее житие и чудеса описал священник и этнограф Дмитрий Булгаковский в 1891 году, приблизительно через 90 лет после ее кончины.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

История Ксении Петербургской

Ксения Петербургская, которая родилась примерно в первой четверти XVIII века, скорее всего, происходила из купеческого рода, и по достижении 20 лет, возраста совершеннолетия в царской России, была выдана замуж за Андрея Петрова, певчего при дворе императрицы Елизаветы в ранге полковника. По свидетельствам, на которые ссылаются авторы ”Физиологии Петербурга”, брак у них был счастливый, но короткий. По истечении 5 или 6 лет Андрей Федорович скончался.

После смерти мужа Ксения надела его военный мундир красно-зеленого цвета, остригла волосы и велела называть себя Андреем Федоровичем, в память о почившем. Так в возрасте 26 лет полностью изменилась судьба девушки: она выбрала для себя путь аскезы, то есть отказа от привычной жизни на благо христианского общества. В течение последующих 45 лет, вплоть до самой смерти, она будет воздавать молитвы Богу и ходить по Санкт-Петербургу, предвещая события и помогая людям.

В чем суть подвига Ксении Петербургской?

Сперва к юной Ксении относились как к сумасшедшей: люди, наблюдавшие метаморфозы в ее жизни считали, что у нее помутился рассудок после смерти мужа. Однако со временем ее современники убедились в том, что она не душевнобольная, а вполне отдающая отчет в своих действиях женщина, честная и достойная уважения. В православной традиции слово, для обозначения формы аскетизма, выбранной Ксенией Петербургской, - юродивый, то есть человек, который отказался от мирских ценностей, но при этом проявляющий величайшую мудрость и дар провидения. Истинное юродство церковью считается духовным подвигом.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Чудеса Ксении Петербургской

Ксения Петербургская, которая, согласно справочнику ”Петербургский Некрополь” от 1913 года, прожила 71 год, за 45 лет своего отшельничества совершила множество чудес и снискала народную любовь и почтение, сохранившиеся и после ее смерти.

Считается, что за свою жизнь Блаженная Ксения совершила более 100 чудес.

Люди настолько любили и почитали Ксению, что старались всячески ей угодить: накормить, оставить у себя ночевать, дать одежду. Жители Петербурга верили, что повезет тем, кому Ксения что-то даст, например, монетку или одежду, которую даровали ей.

Однажды Ксения дала своей знакомой монетку с ”царем на коне” и сказала, что ”пожар потухнет”. Женщина пошла к своему дому и издалека увидела, что он горит. Однако огонь был потушен до того, как она успела до него дойти.

Дочери другой своей знакомой Ксения рассказала, где она встретит своего будущего мужа.

Ксения Петербургская предсказала смерть императрицы Елизаветы и гибель императора Ивана VI.

Торговцы верили, что если Ксения прикоснется к их товару, то торговля будет успешной.

Матери верили, что если Ксения, которая просила называть ее Андрей Федорович (в честь умершего мужа), покачает или поцелует их детей, то они будут счастливы.

Когда умерла Ксения Петербургская?

Когда и как умерла Ксения Петербургская, доподлинно неизвестно. Считается, что скончалась она в конце 1790-х - начале 1800-х. По свидетельствам русской эмигрантки Анны Анановой, перед смертью будущая святая говорила всем о том, что скоро уедет в далекое странствие. Вскоре ее нашли мертвой, сидящей под деревом на Смоленском кладбище. Именно на нем Ксения Петербургская и была похоронена. Скорее всего, Смоленское кладбище было выбрано Ксенией местом своего упокоения неслучайно, поскольку считается, что она участвовала в строительстве расположенного рядом Смоленского храма, перенося по ночам кирпичи наверх строящейся церкви.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В чем помогает Ксения Петербургская?

К Ксении Петербургской обращаться за помощью начали сразу же после ее смерти. На месте, где была похоронена святая, людьми, почитающими ее дар, в 1830-х годах была установлена часовня, куда вскоре начали приходить люди с просьбами и молитвами о помощи.

Блаженной из Санкт-Петербурга молятся о здоровье, благополучии близких и родных, обретении семейного счастья, удачном трудоустройстве, об утешении, о помощи в учебе и рождении детей.

Женщины у Ксении Петербургской нередко просят содействия в замужестве и зачатии детей, студенты - о помощи в успешной сдаче экзаменов. Ксения Петербургская помогает всем, кто к ней обращается искренне и с чистым сердцем. На надгробной плите, установленной в месте ее захоронения написано:

Кто меня знал, да помянет душу мою для спасения души своей. Аминь

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Память Ксении Петербургской

Память о Ксении Петербургской сохраняется на протяжении более 200 лет. Сила ее личности и духа, а также чудеса, которые она творила, по сей день вызывают к ней глубокую любовь и уважение верующих. Еще до канонизации в конце 1980-х, Ксении молились и отправлялись в паломничество к ее часовне на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Сегодня ее почитают по всему миру. Церкви и храмы, посвященные Блаженной Ксении, кроме России, есть в Германии, Беларуси, Канаде, Киргизии и Финляндии, а иконописцы воплощают ее образ на иконах, в церковных росписях и мозаиках.