Вестник Кавказа

Кто такая Блаженная Ксения, кому и в чем она помогает?

Екатерина Винник
Икона Ксении Петербургской
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
6 февраля православные вспоминают одну из самых любимых и почитаемых святых: Ксению Петербургскую. Рассказываем, кто такая Блаженная Ксения, почему ее причислили к лику святых и кому она помогает.

Кто такая Блаженная Ксения?

Ксения Петербургская (Петербуржская), русская святая, которая жила на рубеже XVIII-XIX веков. За свои деяния и чудеса она была настолько любима жителями Санкт-Петербурга и всей России, что стала первой святой, канонизированной Русской православной церковью после XVI века. Ксения Петербургская предсказывала события, помогла в болезнях, содействовала продвижению по службе и замужеству. О ее чудесах ходят легенды, а любовь среди верующих только укрепляется, хотя со дня ее смерти прошло более 200 лет.

Икона Ксении Петербургской
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Почему 6 февраля день Ксении Петербургской?

Православная церковь вспоминает Ксению Петербургскую дважды в год. Даты памяти приходится на 6 июня, потому что в этот день в 1988 году было принято решение канонизировать Блаженную Ксению, и 6 февраля - в честь дня памяти святой Ксении Римской, жившей в V веке, именем, которой, вероятно, Ксения Петербургская была крещена.

Что известно о Ксении Петербургской?

Биография Ксении Петербургской очень насыщенная и необычная, при этом, как таковых, документальных свидетельств о ее жизни и деяниях практически не сохранилось. Впервые имя Ксении Петербургской в письменных источниках упоминается в литературном журнале ”Физиология Петербурга” за 1845 год, первым ее житие и чудеса описал священник и этнограф Дмитрий Булгаковский в 1891 году, приблизительно через 90 лет после ее кончины.

Икона Ксении Петербургской
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

История Ксении Петербургской

Ксения Петербургская, которая родилась примерно в первой четверти XVIII века, скорее всего, происходила из купеческого рода, и по достижении 20 лет, возраста совершеннолетия в царской России, была выдана замуж за Андрея Петрова, певчего при дворе императрицы Елизаветы в ранге полковника. По свидетельствам, на которые ссылаются авторы ”Физиологии Петербурга”, брак у них был счастливый, но короткий. По истечении 5 или 6 лет Андрей Федорович скончался.

После смерти мужа Ксения надела его военный мундир красно-зеленого цвета, остригла волосы и велела называть себя Андреем Федоровичем, в память о почившем. Так в возрасте 26 лет полностью изменилась судьба девушки: она выбрала для себя путь аскезы, то есть отказа от привычной жизни на благо христианского общества. В течение последующих 45 лет, вплоть до самой смерти, она будет воздавать молитвы Богу и ходить по Санкт-Петербургу, предвещая события и помогая людям.

В чем суть подвига Ксении Петербургской?

Сперва к юной Ксении относились как к сумасшедшей: люди, наблюдавшие метаморфозы в ее жизни считали, что у нее помутился рассудок после смерти мужа. Однако со временем ее современники убедились в том, что она не душевнобольная, а вполне отдающая отчет в своих действиях женщина, честная и достойная уважения. В православной традиции слово, для обозначения формы аскетизма, выбранной Ксенией Петербургской, - юродивый, то есть человек, который отказался от мирских ценностей, но при этом проявляющий величайшую мудрость и дар провидения. Истинное юродство церковью считается духовным подвигом.

Икона Ксении Петербургской
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Чудеса Ксении Петербургской

Ксения Петербургская, которая, согласно справочнику ”Петербургский Некрополь” от 1913 года, прожила 71 год, за 45 лет своего отшельничества совершила множество чудес и снискала народную любовь и почтение, сохранившиеся и после ее смерти.

Считается, что за свою жизнь Блаженная Ксения совершила более 100 чудес.

  • Люди настолько любили и почитали Ксению, что старались всячески ей угодить: накормить, оставить у себя ночевать, дать одежду. Жители Петербурга верили, что повезет тем, кому Ксения что-то даст, например, монетку или одежду, которую даровали ей.
  • Однажды Ксения дала своей знакомой монетку с ”царем на коне” и сказала, что ”пожар потухнет”. Женщина пошла к своему дому и издалека увидела, что он горит. Однако огонь был потушен до того, как она успела до него дойти.
  • Дочери другой своей знакомой Ксения рассказала, где она встретит своего будущего мужа.
  • Ксения Петербургская предсказала смерть императрицы Елизаветы и гибель императора Ивана VI.
  • Торговцы верили, что если Ксения прикоснется к их товару, то торговля будет успешной.
  • Матери верили, что если Ксения, которая просила называть ее Андрей Федорович (в честь умершего мужа), покачает или поцелует их детей, то они будут счастливы.

Когда умерла Ксения Петербургская?

Когда и как умерла Ксения Петербургская, доподлинно неизвестно. Считается, что скончалась она в конце 1790-х - начале 1800-х. По свидетельствам русской эмигрантки Анны Анановой, перед смертью будущая святая говорила всем о том, что скоро уедет в далекое странствие. Вскоре ее нашли мертвой, сидящей под деревом на Смоленском кладбище. Именно на нем Ксения Петербургская и была похоронена. Скорее всего, Смоленское кладбище было выбрано Ксенией местом своего упокоения неслучайно, поскольку считается, что она участвовала в строительстве расположенного рядом Смоленского храма, перенося по ночам кирпичи наверх строящейся церкви.

Икона Ксении Петербургской
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В чем помогает Ксения Петербургская?

К Ксении Петербургской обращаться за помощью начали сразу же после ее смерти. На месте, где была похоронена святая, людьми, почитающими ее дар, в 1830-х годах была установлена часовня, куда вскоре начали приходить люди с просьбами и молитвами о помощи.

Блаженной из Санкт-Петербурга молятся о здоровье, благополучии близких и родных, обретении семейного счастья, удачном трудоустройстве, об утешении, о помощи в учебе и рождении детей.

Женщины у Ксении Петербургской нередко просят содействия в замужестве и зачатии детей, студенты - о помощи в успешной сдаче экзаменов. Ксения Петербургская помогает всем, кто к ней обращается искренне и с чистым сердцем. На надгробной плите, установленной в месте ее захоронения написано:

Кто меня знал, да помянет душу мою для спасения души своей. Аминь

Икона Ксении Петербургской
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Память Ксении Петербургской

Память о Ксении Петербургской сохраняется на протяжении более 200 лет. Сила ее личности и духа, а также чудеса, которые она творила, по сей день вызывают к ней глубокую любовь и уважение верующих. Еще до канонизации в конце 1980-х, Ксении молились и отправлялись в паломничество к ее часовне на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Сегодня ее почитают по всему миру. Церкви и храмы, посвященные Блаженной Ксении, кроме России, есть в Германии, Беларуси, Канаде, Киргизии и Финляндии, а иконописцы воплощают ее образ на иконах, в церковных росписях и мозаиках.

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