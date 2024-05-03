Вестник Кавказа

Почему туристы пропадают в походах и как этого избежать?

Мария Уткина
Почему туристы пропадают в походах и как этого избежать?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“, pexels.com
В новостях часто появляются пугающие истории о людях, которые пропадают во время походов или даже более кратковременных прогулок на природе. Расскажем, какие главные опасности могут ждать туристов во время похода или хайкинга, и как их избежать.

Иногда достаточно отвлечься на минуту, а затем оглядеться и понять, что вы потерялись. В зависимости от местности, климата, высоты, погодных условий и ситуации в целом, потеря группы туристом может привести как к незначительному беспокойству, так и к реальной угрозе для жизни. Но кроме риска потеряться туристов могут ждать и другие опасности. Информация о потенциальных угрозах может помочь туристам избежать большинства рискованных ситуаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие опасности подстерегают туристов?

Возможность отбиться от группы

Всегда есть вероятность, что турист может отстать от своей группы и попасть в беду. Поэтому перед походом группа должна назначить главного и составить план действий на тот случай, если кто-то потеряется. Во время похода каждый его участник должен держать других в поле зрения и слышимости. Группа должна делать регулярные перерывы, чтобы убедиться, что все присутствуют. Таким образом, туристические группы могут свести к минимуму риск разделиться и обеспечить безопасный и приятный отдых для всех участников. 

Если кто-то все же отбился, потерявшемуся туристу следует сохранять спокойствие и попытаться вернуться к последней точке, где видел группу. В основном это касается самостоятельно организованных туристов, потому что гиды от туристических компаний обычно знают, что делать. В этом случае главное - это выбрать проверенную компанию с хорошими отзывами.

Как избежать?

  • Определить место и время встречи;
  • Оставаться в пределах видимости и слышимости группы;
  • Регулярно коммуницировать;
  • Разбиться по парам.

Что делать?

  • Попробовать найти свою группу;
  • Вернуться назад тем же путем;
  • Ждать в назначенном месте встречи;
  • Если ситуация совсем серьезная, то оставаться на месте и ждать спасения.

Возможность заблудиться

Если вы заблудились, то важно сохранять спокойствие и рациональность мышления, не паниковать. Прежде чем отправиться в путь, нужно изучить местность по картам, а также сообщить близким людям о выбранном маршруте и ожидаемом времени возвращения. Туристы не должны пренебрегать этим правилом, даже если они путешествуют по более менее известным маршрутам. Поможет и наличие надежной навигации: карта, компас и GPS-навигатор. Находясь в пути, нужно обращать внимание на то, что вокруг, и мысленно отмечать ориентиры.

Как избежать?

  • Носить с собой карту и компас;
  • Научиться пользоваться инструментами навигации;
  • Оставаться на отмеченных тропах;
  • Ознакомиться с местностью.

Что делать?

  • Не паниковать;
  • Отмечать ориентиры на местности;
  • Вернуться той же дорогой;
  • Если ситуация серьезная, оставайтесь на месте и ждите спасения.
Наложение гипса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Травма или неотложная медицинская помощь

Травмы могут стать неожиданностью во время похода, но с этим может помочь подготовка. Туристы должны взять с собой аптечку со всем необходимым и ознакомиться с основными медицинскими процедурами, в том числе сердечно-легочной реанимаций и перевязкой ран. Однако не со всеми неотложными медицинскими ситуациями можно справиться самостоятельно. Серьезные повреждения, внутреннее кровотечение и другие травмы требуют помощи квалифицированных медицинских специалистов. Также очень важно правильно оценивать свои физические способности и избегать чрезмерных усилий, поскольку утомление также может привести к несчастным случаям.

Как избежать?

  • Взять с собой аптечку;
  • Получить базовые медицинские знания;
  • Не пытаться решить непонятную проблему, чтобы не сделать хуже.

Что делать?

  • Оценить серьезность ситуации;
  • Если проблема незначительная, воспользоваться аптечкой;
  • Если что-то серьезное, возвращаться и искать помощь.
Бутылки с водой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обезвоживание или переохлаждение

Обезвоживание и переохлаждение представляют собой серьезный риск для туристов, особенно в экстремальных погодных условиях. Поэтому туристы всегда должны иметь с собой достаточно воды и регулярно ее пить, даже если им кажется, что они не испытывают жажды. Также необходимо надевать в поход или хайкинг одежду, соответствующую погоде, например, влагоотводящую или водонепроницаемую одежду, которая поможет с регуляцией температуры тела. Следует помнить о таких признаках обезвоживания и переохлаждения, как усталость, головокружение и дрожь. Если эти симптомы возникают, важно найти более комфортное место, пополнить запасы жидкости и согреться. В тяжелых случаях решающим станет немедленное обращение за медицинской помощью.

Как избежать?

  • Взять с собой достаточно воды и регулярно ее пить;
  • Надеть соответствующую одежду;
  • Изучить погодные условия.

Что делать?

  • Защититься от стихии;
  • Пить воду, а не газировку и соки;
  • Отогреваться постепенно;
  • В тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дикие животные

Шум во время похода, например разговоры или использование специальной техники, может предупредить животных о присутствии человека, а не застать их врасплох. Следует обращать внимание на признаки активности животных, такие как следы или помет. Если встретилось дикое животное, важно сохранять безопасную дистанцию, не приближаться к нему и не кормить. В случае нападения нужно сохранять спокойствие, стараться выглядеть крупнее и медленно отступать, глядя на животное. Однако паттерн поведения с разными дикими животными различается, поэтому стоит узнать, какие именно животные могут встретиться в выбранной местности и изучить, что делать при встрече с ними.

Как избежать?

  • Шуметь во время похода;
  • Держаться на безопасном расстоянии;
  • Не кормить диких животных.

Что делать?

  • Не бежать, не делать резких движений;
  • Казаться больше зверя;
  • Медленно отступить;
  • Громко и агрессивно сопротивляться, это может напугать животного.

Падение с высоты или в воду

Чтобы свести к минимуму эти риски, туристы должны всегда оставаться начеку и проявлять осторожность, особенно при движении по крутым склонам, каменистым тропам и скользким поверхностям вблизи источников воды. Стоит выбирать прочную, удобную обувь с хорошим сцеплением. Пересекая ручьи или реки, нужно оценить глубину воды и интенсивность течения, прежде чем пытаться пересечь их. Также может помочь использование трекинговых палок или прочных веток для дополнительной поддержки. 

Если произошел несчастный случай, связанный с падением со скалы или в воду, нужно сохранять спокойствие и оценить ситуацию. Прежде чем опираться всем весом на камень или бревно, стоит проверить его устойчивость, слегка нажав на него ногой или палкой. Не нужно наступать на что-то, что кажется незакрепленным или неустойчивым.

Как избежать?

  • Смотреть под ноги;
  • Быть осторожным возле скал или воды;
  • Избегать быстрого течения.

Что делать?

  • При падении защищать голову;
  • В воде направить ноги вниз по течению;
  • Двигаться по направлению к берегу.

Высотная болезнь

Высотная болезнь, также известная как высотная гипоксия, это потенциально опасное состояние, которое может возникнуть у туристов на большой высоте. По мере увеличения высоты воздух становится разреженным, и организму становится труднее получать достаточное количество кислорода. Недостаток кислорода может привести к таким симптомам, как сильная усталость, головная боль, головокружение и тошнота. В тяжелых случаях гипоксия может вызвать спутанность сознания и дезориентацию, из-за чего туристы могут заблудиться, получить травму. Чтобы предотвратить высотную болезнь, необходима постепенная акклиматизация, также нужно избегать обезвоживания и перенапряжения.

Как избежать?

  • Акклиматизироваться постепенно;
  • Избегать обезвоживания;
  • Не курить и не пить алкоголь;
  • Распознать первые симптомы: головная боль и тошнота.

Что делать?

  • Спуститься на меньшую высоту;
  • Отдыхать и избегать излишних физических нагрузок;
  • Кислородотерапия при возможности;
  • В тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью.

Недостаточная подготовка или отсутствие оборудования

Некоторые туристы попадают в неприятные ситуации именно из-за того, что не могут правильно спланировать свои действия. Если недооценить важность предварительного изучения троп и погодных условий, можно столкнуться с неожиданностями в виде обрывов или повышения уровня рек. А кто-то может переоценить свой уровень физической подготовки и не взять с собой достаточное количество припасов. Неопытные туристы могут не знать, какое именно снаряжение нужно взять. Поэтому следует тщательно изучать маршрут, взять с собой подходящее снаряжение и поделиться своими планами с доверенным лицом, прежде чем отправиться в путь.

Как избежать?

  • Изучить свой маршрут;
  • Взять подходящее снаряжение;
  • Придумать план действий для чрезвычайной ситуации.

Что делать?

  • Импровизировать, используя доступные ресурсы;
  • Расставить приоритеты в основных потребностях (кров, вода, еда, тепло);
  • Экономить энергию и ресурсы;
  • Подать сигнал о помощи в случае необходимости.
Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лавров четко очертил приоритеты евразийской безопасности

Лавров четко очертил приоритеты евразийской безопасности

Пляжи Сочи оборудовали видеокамерами

Пляжи Сочи оборудовали видеокамерами

Сочи усилит меры безопасности на время летнего периода

Сочи усилит меры безопасности на время летнего периода

Зиплайны в Абхазии не прошли проверку безопасности

Зиплайны в Абхазии не прошли проверку безопасности

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы