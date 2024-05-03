Почему туристы пропадают в походах и как этого избежать?

В новостях часто появляются пугающие истории о людях, которые пропадают во время походов или даже более кратковременных прогулок на природе. Расскажем, какие главные опасности могут ждать туристов во время похода или хайкинга, и как их избежать.

Иногда достаточно отвлечься на минуту, а затем оглядеться и понять, что вы потерялись. В зависимости от местности, климата, высоты, погодных условий и ситуации в целом, потеря группы туристом может привести как к незначительному беспокойству, так и к реальной угрозе для жизни. Но кроме риска потеряться туристов могут ждать и другие опасности. Информация о потенциальных угрозах может помочь туристам избежать большинства рискованных ситуаций.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие опасности подстерегают туристов?

Возможность отбиться от группы

Всегда есть вероятность, что турист может отстать от своей группы и попасть в беду. Поэтому перед походом группа должна назначить главного и составить план действий на тот случай, если кто-то потеряется. Во время похода каждый его участник должен держать других в поле зрения и слышимости. Группа должна делать регулярные перерывы, чтобы убедиться, что все присутствуют. Таким образом, туристические группы могут свести к минимуму риск разделиться и обеспечить безопасный и приятный отдых для всех участников.

Если кто-то все же отбился, потерявшемуся туристу следует сохранять спокойствие и попытаться вернуться к последней точке, где видел группу. В основном это касается самостоятельно организованных туристов, потому что гиды от туристических компаний обычно знают, что делать. В этом случае главное - это выбрать проверенную компанию с хорошими отзывами.

Как избежать?

Определить место и время встречи;

Оставаться в пределах видимости и слышимости группы;

Регулярно коммуницировать;

Разбиться по парам.

Что делать?

Попробовать найти свою группу;

Вернуться назад тем же путем;

Ждать в назначенном месте встречи;

Если ситуация совсем серьезная, то оставаться на месте и ждать спасения.

Возможность заблудиться

Если вы заблудились, то важно сохранять спокойствие и рациональность мышления, не паниковать. Прежде чем отправиться в путь, нужно изучить местность по картам, а также сообщить близким людям о выбранном маршруте и ожидаемом времени возвращения. Туристы не должны пренебрегать этим правилом, даже если они путешествуют по более менее известным маршрутам. Поможет и наличие надежной навигации: карта, компас и GPS-навигатор. Находясь в пути, нужно обращать внимание на то, что вокруг, и мысленно отмечать ориентиры.

Как избежать?

Носить с собой карту и компас;

Научиться пользоваться инструментами навигации;

Оставаться на отмеченных тропах;

Ознакомиться с местностью.

Что делать?

Не паниковать;

Отмечать ориентиры на местности;

Вернуться той же дорогой;

Если ситуация серьезная, оставайтесь на месте и ждите спасения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Травма или неотложная медицинская помощь

Травмы могут стать неожиданностью во время похода, но с этим может помочь подготовка. Туристы должны взять с собой аптечку со всем необходимым и ознакомиться с основными медицинскими процедурами, в том числе сердечно-легочной реанимаций и перевязкой ран. Однако не со всеми неотложными медицинскими ситуациями можно справиться самостоятельно. Серьезные повреждения, внутреннее кровотечение и другие травмы требуют помощи квалифицированных медицинских специалистов. Также очень важно правильно оценивать свои физические способности и избегать чрезмерных усилий, поскольку утомление также может привести к несчастным случаям.

Как избежать?

Взять с собой аптечку;

Получить базовые медицинские знания;

Не пытаться решить непонятную проблему, чтобы не сделать хуже.

Что делать?

Оценить серьезность ситуации;

Если проблема незначительная, воспользоваться аптечкой;

Если что-то серьезное, возвращаться и искать помощь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обезвоживание или переохлаждение

Обезвоживание и переохлаждение представляют собой серьезный риск для туристов, особенно в экстремальных погодных условиях. Поэтому туристы всегда должны иметь с собой достаточно воды и регулярно ее пить, даже если им кажется, что они не испытывают жажды. Также необходимо надевать в поход или хайкинг одежду, соответствующую погоде, например, влагоотводящую или водонепроницаемую одежду, которая поможет с регуляцией температуры тела. Следует помнить о таких признаках обезвоживания и переохлаждения, как усталость, головокружение и дрожь. Если эти симптомы возникают, важно найти более комфортное место, пополнить запасы жидкости и согреться. В тяжелых случаях решающим станет немедленное обращение за медицинской помощью.

Как избежать?

Взять с собой достаточно воды и регулярно ее пить;

Надеть соответствующую одежду;

Изучить погодные условия.

Что делать?

Защититься от стихии;

Пить воду, а не газировку и соки;

Отогреваться постепенно;

В тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дикие животные

Шум во время похода, например разговоры или использование специальной техники, может предупредить животных о присутствии человека, а не застать их врасплох. Следует обращать внимание на признаки активности животных, такие как следы или помет. Если встретилось дикое животное, важно сохранять безопасную дистанцию, не приближаться к нему и не кормить. В случае нападения нужно сохранять спокойствие, стараться выглядеть крупнее и медленно отступать, глядя на животное. Однако паттерн поведения с разными дикими животными различается, поэтому стоит узнать, какие именно животные могут встретиться в выбранной местности и изучить, что делать при встрече с ними.

Как избежать?

Шуметь во время похода;

Держаться на безопасном расстоянии;

Не кормить диких животных.

Что делать?

Не бежать, не делать резких движений;

Казаться больше зверя;

Медленно отступить;

Громко и агрессивно сопротивляться, это может напугать животного.

Падение с высоты или в воду

Чтобы свести к минимуму эти риски, туристы должны всегда оставаться начеку и проявлять осторожность, особенно при движении по крутым склонам, каменистым тропам и скользким поверхностям вблизи источников воды. Стоит выбирать прочную, удобную обувь с хорошим сцеплением. Пересекая ручьи или реки, нужно оценить глубину воды и интенсивность течения, прежде чем пытаться пересечь их. Также может помочь использование трекинговых палок или прочных веток для дополнительной поддержки.

Если произошел несчастный случай, связанный с падением со скалы или в воду, нужно сохранять спокойствие и оценить ситуацию. Прежде чем опираться всем весом на камень или бревно, стоит проверить его устойчивость, слегка нажав на него ногой или палкой. Не нужно наступать на что-то, что кажется незакрепленным или неустойчивым.

Как избежать?

Смотреть под ноги;

Быть осторожным возле скал или воды;

Избегать быстрого течения.

Что делать?

При падении защищать голову;

В воде направить ноги вниз по течению;

Двигаться по направлению к берегу.

Высотная болезнь

Высотная болезнь, также известная как высотная гипоксия, это потенциально опасное состояние, которое может возникнуть у туристов на большой высоте. По мере увеличения высоты воздух становится разреженным, и организму становится труднее получать достаточное количество кислорода. Недостаток кислорода может привести к таким симптомам, как сильная усталость, головная боль, головокружение и тошнота. В тяжелых случаях гипоксия может вызвать спутанность сознания и дезориентацию, из-за чего туристы могут заблудиться, получить травму. Чтобы предотвратить высотную болезнь, необходима постепенная акклиматизация, также нужно избегать обезвоживания и перенапряжения.

Как избежать?

Акклиматизироваться постепенно;

Избегать обезвоживания;

Не курить и не пить алкоголь;

Распознать первые симптомы: головная боль и тошнота.

Что делать?

Спуститься на меньшую высоту;

Отдыхать и избегать излишних физических нагрузок;

Кислородотерапия при возможности;

В тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью.

Недостаточная подготовка или отсутствие оборудования

Некоторые туристы попадают в неприятные ситуации именно из-за того, что не могут правильно спланировать свои действия. Если недооценить важность предварительного изучения троп и погодных условий, можно столкнуться с неожиданностями в виде обрывов или повышения уровня рек. А кто-то может переоценить свой уровень физической подготовки и не взять с собой достаточное количество припасов. Неопытные туристы могут не знать, какое именно снаряжение нужно взять. Поэтому следует тщательно изучать маршрут, взять с собой подходящее снаряжение и поделиться своими планами с доверенным лицом, прежде чем отправиться в путь.

Как избежать?

Изучить свой маршрут;

Взять подходящее снаряжение;

Придумать план действий для чрезвычайной ситуации.

Что делать?

Импровизировать, используя доступные ресурсы;

Расставить приоритеты в основных потребностях (кров, вода, еда, тепло);

Экономить энергию и ресурсы;

Подать сигнал о помощи в случае необходимости.