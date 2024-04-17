Милет: что нужно знать о посещении жемчужины Ионии

В период своего расцвета Милет был одним из 12 величайших и наиболее богатых ионических городов - древнегреческим центром культуры, философии и торговли. Расскажем, где находится Милет, когда он был основан, как до него добраться и что там посмотреть.

Историк Геродот называл Милет жемчужиной Ионии, а Милетскую философскую школу, основанную в VI веке до н. э., представляли такие великие мыслители, как первый древнегреческий философ Фалес, Анаксимандр и его ученик Анаксимен.

Где находится Милет?

Милет расположен в провинции Айдын на территории современной Турции в Эгейском регионе западной части полуострова Малая Азия. Недалеко от города есть устье реки Большой Мендерес (в древности она называлась Меандр). В настоящее время руины Милета лежат не на самом Эгейском побережье, до моря от них еще километров 10. Произошло это из-за заиления реки, теперь сложно поверить, что у этого города было целых четыри гавани. На примерно таком же расстоянии от города находится озеро Бафа.

Милет находится в 100 км от Бодрума и в 125 км от Измира. Курорт Кушадасы расположен в 48 км от Милета. Руины другого античного города Дидима, с которым Милет связывала “священная дорога” лежат в 20 км. Еще в 20 км от Милета есть еще один древний ионийский город Приена. Эти три города часто посещают за один день, по крайней мере в составе экскурсий. Недалеко от Милета есть несколько уже греческих островов. Эфес находится в 60 км от Милета.

Когда был основан Милет?

Милет был основан греческими колонистами в X веке до н. э., до них на этой территории жили минойцы и микенцы, а первые поселения относятся примерно к 3500 году до н. э. Есть легенда, что город основал сын Аполлона Милет, приплывший с Крита. К VII веку до н.э. у Милета были уже десятки колоний, в том числе жителями этого города были основаны Феодосия и Пантикапей (Керчь) в VII-VI веках до н. э.

В VI веке до нашей эры Милет стал доминирующей силой в регионе благодаря мощному флоту и процветающей экономике, однако уже в 494 г. до н.э. он был впервые разрушен персами. В 334 году до н.э. Милет разрушил уже Александр Македонский, но в ранневизантийский период город частично восстановил свое прежнее величие.

Когда произошло антиперсидское восстание в полисе Милет?

Вместе с другими городами Ионии в 499 г. до н.э. Милет восстал против захвативших его персов. Несмотря на сожжение лидийского города Сарды, персы восстание подавили к 493 году до н. э. Однако это событие спровоцировало череду греко-персидских войн.

Как добраться до Милета?

Милет находится между двумя крупными воздушными гаванями - аэропортом Бодрум-Милас в 76 км (час езды на машине) и аэропортом Измира в 120 км (1,5 часа на машине).

Из Измира поездка в Милет на автомобиле занимает примерно 1,5-2 часа, а из Бодрума - около 1,5 часов. На общественном транспорте до Милета придется добираться через близлежащий город Сёке, куда ходят автобусы из крупных городов, таких как Измир, Бодрум и Айдын. Из Сёке можно сесть на долмуш или такси до Милета, который находится примерно в 30 км.

Ближайший к Милету современный населенный пункт, куда идут долмуши - это поселок Балат, от него идти до руин буквально несколько километров (30 минут пешком). Но многие туристы выбирают посетить Милет в составе однодневной групповой или индивидуальной экскурсии на весь день в сочетании с городами Приена и Дидима.

Сколько стоит посещение Милета?

Общий билет на археологическую площадку и музей Милета стоит 6 евро. Доступ для туристов к руинам открыт каждый день с 8:30 утра до 7 вечера (в музей - с 9 утра). Касса закрывается на полчаса раньше.

Что посмотреть в Милете?

Раскопки в Милете ведутся с самого начала XX века, но до сих пор была раскопана только треть.

Главная достопримечательность Милета - это театр. Его греческий вариант IV в. до н. э. вмещал около 5 тысяч зрителей, но римляне в I веке н. э. расширили его вместимость до 15-25 тысяч. До заиления берегов театр располагался на холме у берега моря.

На руины византийской крепости VII н. э. можно забраться, чтобы посмотреть на город и окрестности сверху. С крепости в том числе открывается вид на бывший порт I века н. э., названный Львиной Гаванью. К югу от гавани расположены северная и южная агоры, а между ними - булевтерий. К северной агоре примыкает Дельфиниум, посвященный Аполлону храм. Отсюда начинался 15-километровый путь к храму и оракулу в Дидимах.

Храм Аполлона, еще одна важная достопримечательность Милета, демонстрирует архитектурное мастерство древних греков. Хотя от него остались лишь фундамент и несколько колонн, по ним можно догадаться о первоначальном величии храма.

Термы Фаустины были построены в I веке н. э., во времена правления римского императора Марка Аврелия. Они были построены в I веке нашей эры, во времена правления римского императора Марка Аврелия. Термы вмещали до 1600 человек и располагали различными помещениями, в том числе с теплой, холодной и горячей водой.

К юго-западу от терм находится Милетский музей, где хранятся экспонаты, найденные на раскопках здесь и в соседних городах. Неподалеку стоит сельджукская мечеть Ильяс бея (1404 года), отреставрированная в 2012 году. В Милете также есть руины гимнасия, нимфея и храма Сераписа.