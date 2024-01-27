Как развивалось театральное искусство на Северном Кавказе?

Завтра во всем мире будут отмечать День театра. Расскажем о том, как зарождалось театральное искусство на курортах Кавминвод, в Северной Осетии и Дагестане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История зарождения театрального искусства на Северном Кавказе связана с открытием в конце XVIII века минеральных источников, активным заселением этих земель и их дальнейшим преобразованием в курортную зону. Большой поток путешественников и отдыхающих, в основном состоящий из столичного бомонда, стал импульсом для появления здесь театров. Спектакли и их обсуждение в аристократических салонах и ресторанах были одним из главных развлечений московской и петербургской знати.

Первый театр на Кавказе

Первые маленькие частные театры появились в 1830-х годах в Ставрополе. А первый профессиональный театр на Кавказе был основан в 1843 году, когда купец и меценат Иван Ганиловский на территории своей усадьбы построил деревянное здание для представлений. Вскоре помещение театра сгорело, и на его месте в 1845 году было выстроено новое, на этот раз каменное здание с красивым фасадом, двумя ярусами лож и галереей на третьем этаже.

Репертуар первого театра на Кавказе

В Ставрополь потянулись звезды тех лет (Шаляпин, Комиссаржевская), там ставили "Вишневый сад" Чехова, "Горе от ума" Грибоедова, "Ревизора" Гоголя, "Гамлета" Шекспира.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Театр в Пятигорске

К славе Ставрополя как родоначальника театра на Кавказе ревностно отнесся модный в те годы Пятигорск. Как результат, под руководством наместника Кавказа и большого покровителя искусств графа Воронцова в 1849 году город приобретает свой театр. Внешне здание выглядит не таким помпезным, но это компенсируется величиной зрительного зала. Своей труппы у пятигорского театра не было. Программа заполнялась постановками ставропольцев с теми же звездами.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Лермонтовская галерея – главная сцена Пятигорска

Положение изменилось, когда в 1902 году открыла свои двери Лермонтовская галерея, ставшая главной театральной и концертной площадкой Пятигорска. Правда, галерея в те годы принимала публику только в летний сезон, а увеличивавшийся поток отдыхающих на протяжении всего года требовал универсальной круглогодичной сцены. Он появилась в 1915 году.

Театр в Кисловодске

Параллельно развивается театральная жизнь и в Кисловодске, где в 1895 году открывается Курзал (сегодня — здание Филармонии). Само название "курортный зал" подразумевает легкий жанр. Там ставили небольшие оперетты, водевили, танцевальные номера. В советские годы на сцену Курзала выходили великие музыканты, такие как Гилельс, Рихтер, Коган, Ойстрах, Ростропович, часто выступал Утесов.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Театры Северной Осетии

Историю становления классического театра на Северном Кавказе продолжает открытый в 1871-м году городской театр Владикавказа. Здание театра и его внутреннее оснащение отвечало всем требованиям, которые на то время выдвигались к такого рода местам. Две сцены, два зрительских зала, оркестровая яма и особая акустика давали возможность ставить не только драматургические произведения, но и оперы и балеты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Множество великих имен связано с театром Владикавказа. Здесь начинал творческий путь Евгений Вахтангов, чье имя с 1996 года носит театр. Художественные декорации Косты Хетагурова украшали многие постановки спектаклей театра. Здесь ставил свои первые пьесы Михаил Булгаков. Сегодня на театральных афишах наряду с такими классиками, как Островский, Булгаков, Сартр, можно увидеть имена Володина, Полякова, Чхаидзе...

В 1935 году Владикавказ обретает еще одну театральную сцену — Осетинский театр, давший начало развитию национального театра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении XX века в Северной Осетии наблюдается расцвет театрального искусства, и сегодня здесь действует более 20 театров.

Театры Дагестана

Развитие театрального искусства Дагестана самобытно из-за многонационального состава. Старинные сказания и обряды, присущие лезгинам, лакцам, даргинцам, аварцам и другим народам Дагестана, находят выражение в драматургии, поэзии, прозе, музыке и танцах. Театральная сцена становится прекрасным способом самовыражения для каждого народа.

Любительские театры появляются на дагестанской земле в начале XX века. В 1924 году открывается первый профессиональный театр — Русский драматический театр в Махачкале, а в 1930 году — Кумыкский музыкально-драматический театр им. Салаватова.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Затем в селах Кумых, Ахты и Хунзах возникают соответственно Лакский драматический театр, Лезгинский театр и Аварский драмтеатр. Свои театры появляются у татов и азербайджанцев, проживающих в Дагестане.

Особенностью дагестанского театра стала жанровость каждой народности:

Кумыки тяготеют к постановкам, раскрывающим психологические конфликты. Но наряду с драмами здесь популярны бытовые комедии.

Лакский театр выделяется лирическими постановками, подчеркивающими сентиментальный характер героев.

Лезгинское театральное творчество в основном посвящено романтизму.

Но существует все дагестанские театры объединяют музыка и зажигательные танцы, которыми славится кавказский фольклор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Дагестане действует 12 театров. Спектакли ставятся на девяти национальных языках. Репертуар разнообразен — от классики, как русской, так и зарубежной, а также постановки драматургов Северного Кавказа.

Театр как явление культурной жизни сыграл большую роль в общественной жизни республик Северного Кавказа. Это место, где зрителя поглощает сцена и все происходящее на ней — трагедия, драма, лирика, комедия. В отличие от кино — здесь все живое. В Международный день театра "Вестник Кавказа" желает всем театральным коллективам СКФО новых блестящих постановок.