Иваново — Баку — Петербург: маршруты тенора Гамида Абдулова

Музыкой Гамид Абдулов начал заниматься в Иванове, а потом продолжил обучение в Баку и Петербурге. В 2018 году он дебютировал в Мариинском и вскоре стал приглашенным солистом этого театра. Расскажем, у кого учился, в каких конкурсах и фестивалях участвовал певец, какие партии есть в его репертуаре.

Как Гамид Абдулов увлекся музыкой?

Гамид Абдулов родился в 1995 году в городе Иваново. Звуки фортепиано мальчик впервые услышал в детском саду и сразу стал просить родителей купить ему такой же музыкальный инструмент. Сначала дома появился детский синтезатор, и Гамид начал учиться играть на нем под руководством педагога. Занимался он старательно — через полгода было куплено настоящее фортепиано, а еще через полгода мальчик успешно сдал экзамен в музыкальную школу и поступил сразу в третий класс. Вскоре он начал сочинять музыку, и произведение девятилетнего Гамида на областном композиторском конкурсе заняло третье место. А у мальчика тем временем появилось еще одно увлечение — вокал.

© Фото: mariinsky.ru

Учеба в Баку и Петербурге

Потом семья Абдуловых переехала в Баку, и в 2013-м Гамид окончил среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля — там он углубленно занимался теорией музыки, композицией и академическим пением. В том же году Абдулов поступил в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова (в класс композиции профессора Григория Корчмара) и одновременно — в Академию молодых оперных певцов при Мариинском театре. Однако вскоре студент оказался перед сложным выбором: расписание в его учебных заведениях часто совпадало — Академию пришлось оставить. К занятиям вокалом Гамид все-таки вернулся: три года он учился в Международной академии музыки Елены Образцовой, его педагогом был заслуженный артист России, солист Мариинского театра Евгений Акимов.

Важным профессиональным опытом для молодого исполнителя стало участие в студенческой постановке в Италии. Известный оперный певец и педагог, художественный руководитель международной школы оперного пения Accademia lirica Santa Croce в Триесте Алессандро Сваб пригласил Гамида спеть одну из партий в опере "Любовный напиток" Доницетти. Поездка в Италию "многое дала мне как вокалисту и музыканту", отмечает Абдулов.

Очень важно готовиться к роли именно в той среде, где происходит действие оперы. Начинаешь понимать, как все устроено, как люди, живущие там, думают, чувствуют, насколько там иной менталитет

— певец.

© Фото: mariinsky.ru

В каких конкурсах участвовал Гамид Абдулов?

Параллельно с учебой Абдулов выступал на конкурсах: в 2013 году он был отмечен специальным призом "Надежда" на международном конкурсе вокалистов имени Павла Лисициана во Владикавказе, а через два года стал обладателем Гран-при международного конкурса-фестиваля музыкальных исполнителей "Гармония" в турецком городе Сиде. В 2017 и 2018 годах Гамид получил специальные призы на международном оперном конкурсе имени Франсиско Арайсы в мексиканском городе Эрмосильо и на международном конкурсе вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне, а в 2022-м завоевал III премию на международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку.

Участие в этих конкурсах помогает мне стать опытнее, я общаюсь с профессионалами, учусь работать в условиях высокой конкуренции, без которой не было бы движения вперед

— Абдулов.

Гамид Абдулов — приглашенный солист Мариинского театра

В 2018-2022 годах Абдулов был стипендиатом программы Аткинс (Atkins Young Artists Program) — международного образовательного проекта на базе Мариинского театра. На сцене Мариинского он дебютировал в 2018-м — в концерте стипендиатов, а в октябре 2019-го спел в "Богеме" Пуччини. Тогда же Абдулов исполнил главную партию на премьере постановки "Пеллеаса и Мелизанды" Дебюсси. Это была "крупная премьера, важный для меня дебют в Мариинском театре", отмечает певец. Потом партию Пеллеаса он пел на III международном Кавказском фестивале "Мариинский — Владикавказ" в столице Северной Осетии и в концертном зале "Зарядье" в Москве.

© Фото: mariinsky.ru

В начале своей карьеры Абдулов исполнял в основном баритоновые партии: Роберт в "Иоланте" Чайковского, Мизгирь в "Снегурочке" Римского-Корсакова, Валентин в "Фаусте" Гуно. Но в конце 2020 года певец, по его собственному признанию, "довольно резко решил превратиться из баритона в тенора", и этот риск оправдался "благодаря советам педагога и поддержке близких людей".

Теноровый репертуар более органичен для меня, больше подходит по общему образу

— певец.

Сейчас в его послужном списке ведущие теноровые партии в русских ("Евгений Онегин", "Орлеанская дева" и "Иоланта" Чайковского, "Садко" Римского-Корсакова, "Скупой рыцарь" и "Франческа да Римини" Рахманинова), итальянских ("Травиата" и "Макбет" Верди, "Джоконда" Понкьелли, "Богема" Пуччини), французских ("Гугеноты" Мейербера, "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси), немецких ("Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса) операх и операх венских классиков ("Идоменей, царь Критский" и "Дон Жуан" Моцарта, "Фиделио" Бетховена). В концертном репертуаре певца — партии тенора в Девятой симфонии Бетховена и Реквиеме Моцарта, вокальные сочинения Малера, Узеира Гаджибекова и других композиторов.

Абдулов выступал в Санкт-Петербургской и Таллинской филармониях, пел на международном фестивале искусств "Елена" в Петербурге, международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Уфе, концерты с его участием проходили в Гонконге. В ноябре 2023 года он был участником концерта, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, в Таврическом дворце Петербурга.

Артист мечтает "спеть все самые крутые партии, сорвать аплодисменты" и сожалеет, что ему не хватает времени на сочинение музыки.

Профессии певца и композитора требуют очень много сил, эмоций, энергии. Я стараюсь чередовать эти занятия, но из-за жесткого театрального графика пока получается не очень

— Абдулов.