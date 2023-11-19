Во что превратились ереванские кинотеатры?

В СССР было престижно жить недалеко от кинотеатра. В эпоху, когда еще не существовало интернета, а телевизионное вещание было скромным, досуг обеспечивал просмотр премьерных кинофильмов. Появлялась масса тем для обсуждения с друзьями и знакомыми, кроме погоды, городских новостей и бытовых проблем. Но в независимой Армении кинотеатры стали исчезать.

В столице советской Армении кинотеатры были буквально в каждом микрорайоне. О тех, которые не сохранились до наших дней, расскажем в этом материале.

"Комитас". Проспект Комитаса, 47

На одной из главных магистралей города, расположенной в административном районе Арабкир, в советское время работал небольшой, но уютный кинотеатр.

Что было?

"Комитас" был построен в 1963 году. Изначально это было одноэтажное строение, которое позже было расширено. Проспект Комитаса в ту пору был небольшой улицей, малозаселенного спального района, а потому строить большой кинотеатр с несколькими кинозалами не стали. Правда, со временем район разросся, а по соседству с "Комитасом" выросли жилые дома. Тогда находчивые жители улицы приспособили одну из стен дома №45 и двор кинотеатра под открытый летний кинозал. Задумка казалась нелепой, тем более что условием входа в зал было наличие с собой стула или табуретки. Однако летним кинозалом в Ереване могли похвастать лишь два кинотеатра: знаменитая "Москва", расположенная в самом центре столицы и "Комитас".

Что стало?

Кинотеатр "Комитас", подобного большинству аналогичных общественных зданий, не пережил суровые условия, в которых оказался Ереван в 1990-х. Здание было приватизировано в 1995 году и очень скоро заброшено. В нулевые у него появился новый собственник, кардинально перестроивший кинотеатр, превратив его в автосалон, который функционирует и по сей день.

"Арагац". Улица Алабяна, 18

На окраине старого района Ачапняк (правый берег), некогда располагался небольшой кинотеатр, дизайн которого многократно заимствовался при проектировании аналогичных общественных зданий.

Что было?

Проект типового кинотеатра был сдан в эксплуатацию в 1961 году и считается одной из ранних работ наиболее узнаваемого архитектурного триумвирата АрмССР: Артура Тарханяна, Грачьи Погосяна и Спартака Хачикяна. Именно этот проект лег в основу внешнего оформления кинотеатра "Комитас". Для района, который еще только застраивался, а большая его часть представляла собой архаичные улицы с обилием самостроя, "Арагац" был центром притяжения жителей всего правобережья. Со временем он стал излюбленным кинотеатром выдающегося режиссера Сергея Параджанова, который как-то заметил, что в дни премьер Ачапняк буквально затихал, а улицы становились безлюдными.

Что стало?

"Арагац" закрылся одним из первых, в марте 1991 года. Кинотеатр долго содержали в чистоте и порядке, несмотря на то, что уже в 1993 году у него появился частный владелец, который не планировал использовать здание по его прямому назначению. А вскоре на смену популярным кинофильмам и кинофестивалям пришли сериалы. В масштабах Еревана удалось возродить всего два прежних кинотеатра "Москва" и "Наири". В здании же бывшего "Арагаца" со временем открылся очередной автосалон, где продаются УАЗики.

"Айреник" (Родина). Улица Гарегина Нжде, 38

Пока в "Москве" и "Наири" проходили все премьерные показы отечественных и зарубежных фильмов, проводились тематические недели, встречи и многое другое, на изломе проспекта Орджоникидзе и улицы Калинина (ныне Аршакуняц и Нжде) в Сталинском районе Еревана (ныне Шенгавит) построили один самых колоритных кинотеатров.

Что было?

Открытие кинотеатра было приурочено к празднованию Дня трудящихся 1 мая 1951 года. Архитектор здания Григорий Гарегинович Агабабян выполнил проект в средневековом восточном стиле. На первом этаже работали буфет и билетные кассы. Зрительный зал на 500 мест расположился на втором этаже, попасть в него можно было по лестницам, находившимся с обеих сторон в фойе. Несмотря на громкое название, главными зрительными площадками оставались "Москва" и "Наирит". Непродолжительное время самым популярным столичным кинотеатром была "Россия", однако в "Айренике" существовала стабильная монополия на индийские фильмы, которые были крайне популярны в АрмССР в 1970-1980 годы.

Что стало?

Кинотеатр был приватизирован в 1996 году. В разное время он служил выставочным центром, магазином по продаже мелкой бытовой техники и ремонтной мастерской. Кинозал и прочая мебель к тому времени были утрачены. В феврале 2021 года случилось страшное ДТП, в результате которого одна из фронтальных колон была разрушена. Сейчас здание восстановлено, но закрыто.