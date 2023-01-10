«Холоп. Великолепный век»: турецкая версия российского кинохита

Сергей Ильин

Российское кино внезапно превратилось в один из главных инструментов soft power. А как можно иначе интерпретировать тот факт, что один из лидеров российского проката фильм «Холоп» получает уже третье за короткое время международное перевоплощение.

В каких странах пересняли «Холопа»?

Вслед за французскими и монгольскими киноделами ремейк отечественного блокбастера сняли турецкие мастера большого экрана. В очереди стоят поляки и китайцы. 23 января «Холоп. Великолепный век» вышел в отечественный прокат. Название ленты – проделки наших локализаторов. В оригинале это – «Испорченный». Ну, да – куда без «Великолепного века».

«Холоп» по-русски

Сюжет оригинального «Холопа» всем известен – наглый сын олигарха Гриша настолько достал своими выходками отца и всех окружающих, что папа мажора решил обратиться за помощью к эксцентричному психологу (отличная роль Охлобыстина). Психолог организует «попадание» Гриши в прошлое (XIX век, накануне отмены крепостного права), где парню организуют «историческую терапию», избавляя от хамских замашек.

Фильм стал одним из самых кассовых в истории российского кино (рекорд по сборам смог перебить только «Чебурашка»), но при этом получил смешанные отзывы критиков. Работа Клима Шипенко собрала около 2 млн дол. в странах дальнего зарубежья и вызвала интерес международных продюсеров.

Концепция – переснять сюжет хорошего фильма, добавив национальный колорит - не нова. Рекордной в этом плане стала итальянская лента «Идеальные незнакомцы», получившая за несколько лет около 30 международных адаптаций, среди которых «Громкая связь» отечественного «Квартета И». Только в Индии было снято четыре версии итальянской драмеди.

«Холоп» пока не может похвастаться подобным охватом. Но – лиха беда начало.

«Холоп» по-турецки

Что получилось? «Холоп. Великолепный век» снимался с расчетом на большой кассовый успех. Это первая картина кинокомпании «Кунай Фильм» (основанной композитором Арсланбеком Султанбековым и продюсером Кариной Сатлыковой) совместно с российской студией Yellow, Black and White. Режиссер Онур Унлю известен комедийным сериалом «Уважаемый господин». В общем – достаточно сильная турецко-российская команда.

Кастинг был проведен с размахом. Не случайно, главный герой ленты (очень похожий на Милоша Биковича) это Керем Бюрсин, исполнитель роли Серкана Болата в мелодраме «Постучись в мою дверь». Роль эксцентричного психолога сыграл Эркан Кёстендиль, известный по сериалу «Великолепный век. Империя Кесем». Главную женскую роль получила Мелиса Денгель («Постучись в мою дверь»). Кстати, мать Мелисы – русская, а сама актриса имеет турецкое и российское гражданство.

В целом к игре актеров никаких претензий. Фанатки Бюрсина будут в восторге. Как заявил исполнитель главной роли, он намеренно не стал смотреть оригинальную версию «Холопа», чтобы создать «самобытный образ».

Все это хорошо, вот только играть актерам особо нечего. Сложилось впечатление, что авторы фильма поставили задачу в точности копировать образы героев оригинальной российской ленты. Это же касается и практически всех сюжетных линий. Ну, разве что Стамбул, а не крепостная деревня. Да и передать динамичность оригинального «Холопа» на этот раз не удалось. Заметим, что монгольская версия в этом отношении более свободно отнеслась к первоисточнику. И уж точно этнографически она более забавна, чем турецкий и французский «Холопы».

Тем, кто смотрел российский оригинал, будет скучновато просматривать шутки про «трусы из будущего» по второму кругу. Хотя, надо отдать должное авторам турецкого варианта – пошлых шуток оказалось сильно меньше, нежели во французской версии. Ну и качество картинки не подкачало. Виды средневекового Стамбула впечатляют. Здесь авторам картины можно поставить самую высокую оценку.

Турецкий зритель особого ажиотажа, судя по кассовым сборам, не испытал. А вот в России лента с ходу стала лидером проката, собрав за выходные 108,4 млн рублей. Для сравнения, «Холоп из Парижа» в российском прокате собрал скромные 20 млн рублей. Ждем китайскую версию.