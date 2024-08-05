Турецкий стрелок стал актером и снялся в сериале

Стрелок Юсуф Дикеч появился в трейлере сериала "День Шакала". Проект уже вызвал интерес среди зрителей. Премьера работы состоится уже в 2025 году.

Турецкий стрелок, призер Олимпийских игр Юсуф Дикеч оказался в трейлере сериала, который выйдет в этом году.

Как пишет "Казинформ", сериал, в котором снялся Дикеч, называется "День Шакала". Проект основан на одноименном романе Фредерика Форсайта. Он уже вызвал интерес у зрителей.

Главную роль в сериале играет обладатель "Оскара" Эдди Редмэйн". При этом неожиданным и приятным сюрпризом для поклонников стало участие турецкого спортсмена.

Стоит добавить, что Дикеч приобрел известность благодаря спокойствию во время выступлений на Олимпиаде в Париже. Кроме того, во время стрельбы он пользовался обычными очками.

Сам Юсуф не раскрывает деталей своего предназначения сериале. В то же время он заявил, что для него это был новый и интересный опыт и позволили взглянуть на себя с другой стороны.