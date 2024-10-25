За что армянские националисты хейтят певца Алексея Чумакова?

Весной российский певец и телеведущий Алексей Чумаков отметит свое 44-летие и отправится на гастроли в Новосибирск, Самару, Ташкент, Баку и Шымкент. Фанаты счастливы, но не везде. Расскажем, где и почему считают, что такие, как Чумаков "позорят республику".

© Фото: chumakoff.ru

Кто такой Алексей Чумаков?

Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в Самарканде в семье болгарина Георгия Чума́кова, который реставрировал там Собор святителя Алексия Московского, и армянки Лилии Аванесовны, врача-физиотерапевта. Музыкальный и актерский талант мальчика был заметен уже в школе, где он пел, играл на ударных и вел концерты. Когда Алексею было 14 лет, семья переехала в Тюмень, где до сих пор остается жить его старший брат.

Окончив в 19 лет дирижерско-хоровое отделение Ташкентского высшего колледжа искусств, Чумаков начал профессиональную карьеру вокалиста, композитора и аранжировщика. Вскоре он переехал в Москву, радушно принявшую его после участия в шоу «Народный артист» на телеканале «Россия».

Потом были музыкальные альбомы, участие в шоу «Танцы на льду», «Король ринга», «Большие гонки», «Один в один!», съемки в кино, в том числе с женой Юлией Ковальчук, озвучка и дубляж, пробы пера в жанре мистического триллера.

© Фото: chumakoff.ru

Свой музыкальный стиль Чумаков определяет как зажигательную смесь ритм-энд-блюза, фанка, соула и латиноамериканских ритмов, а успех на сцене – сотрудничеством с профессиональными музыкантами, живым звуком и мощной энергетикой.

Реакция на выступления в Баку

Узнав о том, что 20 апреля Чумаков будет петь в бакинском Конгресс-центре, армянские поклонники его творчества пришли в шок, назвав кумира «предателем», и выразив мнение, что, армянину по матери должно быть стыдно развлекать азербайджанскую публику.

Справедливости ради стоит сказать, что порцию хейта Чумаков получает не впервые. Когда он выступал в Баку на международном музыкальном фестивале "Жара-2019», было то же самое, причем тогда к напоминаниям об армянских корнях добавилось недовольство по поводу дуэта Чумакова с Эмином Агаларовым.

© Фото: chumakoff.ru

Как Чумаков отвечает хейтерам?

Чумаков, конечно, был немало удивлен столь жесткими и неуместными высказываниями поклонников, но повел себя дипломатично, заявив, что поет для людей разных национальностей, вероисповеданий, философий и ориентаций:

Мое скромное дело дарить людям мысли о любви и помогать им испытывать эмоции радости… Москва, Ташкент, Баку, Грозный, Нью-Йорк, Барселона, Мадрид, Ереван, Стамбул, Берлин - везде есть люди заслуживающие счастья… Так меня учила мама, о которой вы зачем-то упомянули абсолютно в неуместном контексте

Эти свои слова певец неоднократно подтверждал делом. Так, несколько лет назад на концерте в том же Баку он узнал, что в зале присутствует рассорившаяся пара. Чумаков призвал их «не парить себе мозги», а «целоваться и наслаждаться любовью».

Наверное, эти слова музыканта можно отнести и к тем, кто насаждает межнациональную рознь, призывая Чумакова отказаться от гастролей в Баку.

Евреи, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики, русские, пуэрториканцы, дагестанцы, татары, чеченцы – у меня много друзей. Я люблю их за мир в их душах. И мне кажется ничтожно мелким делить кого бы то ни было на принадлежность к расе или нации

- Чумаков.