Ушел из жизни легендарный Олег Стриженов

Сегодня на 96-м году ушел из жизни легендарный советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Стриженов – за свою долгую жизнь он сыграл более ролей в кино, многие из которых стали эпохальными.

Российская культура понесла сегодня еще одну большую утрату: в Москве на 96-м году ушел из жизни легендарный советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Стриженов, сообщила его помощница.

В конце 40-х годов Олег Стриженов поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища: он буквально влюбился в театр и решил связать с театром свою судьбу.

В 1949 году Стриженов подал документы в театральное училище имени Б. Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова на актерский факультет, а уже в 1955 году дебютировал в кино стала в роли Артура в драме "Овод", который рассказывал о подпольной борьбе итальянских патриотов против австрийских оккупантов за независимость своей родины.

Каждая новая роль Олега Стриженова все больше раскрывала дарование молодого актера – это кинокартины "Мексиканец", снятая по мотивам одноименного рассказа американского писателя Джека Лондона, где он снялся в центральной роли Фелипе Ривера, и героико-революционная драма "Сорок первый", и роль Афанасия Никитина в совместном советско-индийском фильме "Хождение за три моря", и его работы в фильмах "Капитанская дочка", "Белые ночи", "Оптимистическая трагедия", "Третья молодость", "Неподсуден".

Своей неподражаемой игрой он снискал у наших зрителей звание одного из самых романтических героев советского кинематографа.

В й988 году актер получил почетное звание народного артиста СССР. Он - лауреат многих наград множества международных кинофестивалей, а также театральных премий, в том числе премии "Золотой Орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.