Умер художник Сергей Андрияка

Выдающийся российский художник, ректор Академии акварели Сергей Андрияка ушел из жизни. Ему было 65 лет. Причины смерти деятеля искусств не сообщаются.

Знаменитый российский художник, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка скончался сегодня.

О его уходе пишет РБК. Издание ссылается на проректора Академии Наталью Курбатову.

Художник умер на 66-м году жизни. Причины его кончины пока не известны.

Сергей Андрияка был Народным художником РФ (с 2005 года) и академиком Российской академии художеств (с 2007 года).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РПЦ Владимира Легойду, последними словами Сергея Андрияки перед смертью было "всех люблю".

Биография Сергея Андрияки

Художник появился на свет 14 июля 1958 года, местом его рождения стала Москва. Рисованию он учился у отца, тоже художника Николая Андрияки. Обучение Сергей начал с 6 лет.

Сначала Андрияка работал масляными красками, гуашью, темперой. Обращался к мозаике и витражу, а также офорту, занимался росписью по фарфору и эмали. Однако любимой техникой Андрияки всегда оставалась акварель.

Деятель искусство стал членом Союза художников СССР в 1983 году. Позже, в 1996-м году, Андрияка был удостоен звания заслуженного художника РФ.

В 1999 году Андрияка создал ставшую знаменитой Школу акварели. Теперь она является одним из подразделений одноименной Академии, также носящей имя создателя.

С 1985 года Сергей Андрияка провел более тысячи персональных выставок. Его картины хранятся во множестве публичных и частных собраний по всему миру.