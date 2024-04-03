Вестник Кавказа

Умер советский космонавт Владимир Аксенов

космонавт Владимир Аксенов
© Фото: Telegram-канал “Роскосмоса“
Информацию о смерти советского космонавта подтвердили в "Роскосмосе". Причины смерти на данный момент неизвестны.

Во вторник, 9 апреля, скончался советский космонавт Владимир Аксенов. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Роскосмоса".

Владимиру Аксенову было 89 лет. Свои соболезнования его семье выразил руководитель госкорпорации.

"Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90 году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу"

– Юрий Борисов

Причина смерти на данный момент не сообщается.

Напомним, первый полет Владимира Аксенова состоялся осенью 1976 года, а летом 1980 года он испытал "Союз Т-2". Дважды Герой СССР (1976 и 1980).

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