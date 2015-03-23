Вестник Кавказа

Умер певец Евгений Кунгуров – СМИ

Умер певец Евгений Кунгуров – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оперный певец, участник проекта "Голос" Евгений Кунгуров ушел из жизни. О его смерти сообщают источники и СМИ. Официальных подтверждений либо опровержений пока не поступало.

Известный оперный певец Евгений Кунгуров погиб в Москве, пишут СМИ, ссылаясь на источники.

Ему было 40 лет.

Тело артиста обнаружили под окнами жилого дома в центре российской столицы, пишет РИА Новости. Эта информация получена от стражей порядка.

В экстренных службах заявили, что супруга певца незадолго до трагедии получила от мужа сообщения о том, что живым она его больше не увидит. Женщина вызвала полицию.

Источники также сообщают, что певец испытывал сложности с психикой.

Кунгуров был постоянным солистом в музыкальном театре в Калининграде. В качестве приглашенного солиста выступал в московской Новой опере. Широкая публика знала его по телевизионным проектам. В частности, более 10 лет назад певец участвовал в проекте "Голос". Выступал он и в проекте "Один в один!"

На телеканале "Культура" артист вел передачу "Романтика романса". Принимал Кунгуров и участие в "Большой опере" того же телеканала.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2020 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Актер из &quot;Молодежки&quot; и &quot;Обитаемого острова&quot; умер минувшей ночью

Актер из "Молодежки" и "Обитаемого острова" умер минувшей ночью

Ушел из жизни первый глава Минприроды Дагестана

Ушел из жизни первый глава Минприроды Дагестана

Дагестанский художник Альберт Хаджаев ушел из жизни

Дагестанский художник Альберт Хаджаев ушел из жизни

Ушел из жизни Василий Уткин

Ушел из жизни Василий Уткин

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы