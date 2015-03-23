Умер певец Евгений Кунгуров – СМИ

Оперный певец, участник проекта "Голос" Евгений Кунгуров ушел из жизни. О его смерти сообщают источники и СМИ. Официальных подтверждений либо опровержений пока не поступало.

Известный оперный певец Евгений Кунгуров погиб в Москве, пишут СМИ, ссылаясь на источники.

Ему было 40 лет.

Тело артиста обнаружили под окнами жилого дома в центре российской столицы, пишет РИА Новости. Эта информация получена от стражей порядка.

В экстренных службах заявили, что супруга певца незадолго до трагедии получила от мужа сообщения о том, что живым она его больше не увидит. Женщина вызвала полицию.

Источники также сообщают, что певец испытывал сложности с психикой.

Кунгуров был постоянным солистом в музыкальном театре в Калининграде. В качестве приглашенного солиста выступал в московской Новой опере. Широкая публика знала его по телевизионным проектам. В частности, более 10 лет назад певец участвовал в проекте "Голос". Выступал он и в проекте "Один в один!"

На телеканале "Культура" артист вел передачу "Романтика романса". Принимал Кунгуров и участие в "Большой опере" того же телеканала.