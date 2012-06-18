Четыре слабости армянского менталитета

Армяне славится своей общительностью, отзывчивостью, дружелюбием и душевностью. Но есть у армянского менталитета и оборотная сторона. Расскажем об особенностях, способных подпортить впечатление об армянах.

Почему армяне вспыльчивые?

Армянская эмоциональность часто граничит со вспыльчивостью. Порой сложно понять ругаются люди или просто разговаривают на повышенных тонах. Говорить громко в Армении можно, однако важно соблюдать этикет и не использовать при этом ненормативную лексику. Выводить на эмоции могут как мужчины, так и женщины. Дома армянки могут прикрикнуть на кого угодно кроме родителей. Интересно, что вспыльчивый женский характер в армянских семьях не приветствуется, а вот излишняя эмоциональность мужчин воспринимается как неотъемлемый элемент мужского характера или темперамента. Считается, что с возрастом, мужчина освобождается от излишней вспыльчивости в пользу смиренности и мудрости. Однако в среде армянских мужчин можно наблюдать и вполне взрослых людей, пренебрегающих нормами спокойного диалога.

В общении с армянами стоит понимать, что многое они воспринимают буквально, а культуры подавления отрицательных эмоций в стране нет. Поэтому в конфликтной ситуации их не стоит провоцировать, а лучше предложить отложить спор. Армяне успокаиваются также быстро, как и вспыхивают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне транжиры?

Армяне щепетильно относятся к деньгам и считают неприличным интересоваться чужими финансами. Исключение составляют совместные бизнес-интересы. Армяне редко хвастаются доходами и стараются их не афишировать, умалчивая либо преуменьшая свой достаток. Однако если дело доходит до отдельных строк расходов, доставляющих армянам удовольствие, то тут кошелки многих из них способны существенно похудеть. Традиционные армянские слабости - дорогие сувениры, машины, одежда, парфюмерия и застолья. Глядя на то, как успешный армянский бизнесмен или обычный рабочий может потратить за один день месячный доход в казино, ресторане или просто накупив всякой всячины, может сложиться впечатление, что армяне живут не по средствам. Скупость среди армян считается признаком бедности и нищеты, поэтому транжиры оправдывают свои нездоровые траты чертой национального менталитета.

Почему армяне сплетничают?

Поскольку армяне любят поболтать в ходе бесчисленного числа дневных кофе-брейков, привычные темы быстро заканчиваются. Политика - тема эмоциональная, кино, спорт, музыка интересны не всем. А вот обсуждать кого-то или делиться какими-либо бытовыми новостями армяне могут бесконечно. Особенно этими «ремеслом» владеют армянские домохозяйки, которые «всё знают» о своих и чужих детях, о родственниках мужа, знакомых и соседях. О пикантных подробностях чужой личной жизни говорить не принято, однако комичные ситуации из жизни, пороки, либо личная оценка того или иного человека могут муссироваться долго. Дело в том, что армяне редко соблюдают личные границы. Рассказывая о себе в разговоре с армянами, имейте в виду, что сказанное вами рано или поздно станет известно многочисленной родне и друзьям вашего собеседника.

Почему армяне обидчивые?

Ради друзей, родных и любимых армяне готовы свернуть горы, но они могут обидеться буквально по любому поводу. Не так поздоровались, не провели время вместе, внезапно появившиеся дела у кого-либо могут поссорить даже хороших приятелей. Семейные обиды могут длиться по нескольку лет из-за пустяков. Чтобы избежать подобного недопонимания, не стоит отвечать обидой на обиду, достаточно честного и открыто разговора по душам. Армяне очень любят подобные беседы, считая их минутами настоящего искреннего общения.