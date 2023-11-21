Коканд – один из самых древних городов Средней Азии с богатой историей, ставший родиной многих литературных деятелей Узбекистана. Что посмотреть в узбекском Коканде и чем удивительна его история, расскажем в этом материале.

Чем знаменит Коканад?

Первые упоминания о городе появляются в источниках с X века. Там город фигурирует под разными названиями. Так, например, в работах древних арабских ученых и путешественников фигурирует город Ховакенд или же Хоканд, чье месторасположение соответствует территории современного Коканда, места которое в свое время пересекал Великий Шелковый путь.

В ходе археологических исследований было выяснено, что город изначально входил в состав древнего государства Давань. Впоследствии территории нынешнего Коканда входили в Бухарское ханство, которое просуществовало с 1500-х по 1709 год, а затем и в Кокандское ханство, во главе которого стояла династия Минг.

Первым правителем этой династии стал Шахрух-бий. Во время правления его сына Абдулрахим-бия Коканд становится столицей ханства, а с приходом его младшего брата для обороны города возводят новую стену, которая помогла во время нашествия джунгар на эти земли.

Город занимал выгодное географическое положение. Это в значительной степени способствовало его быстрому росту. Во время правления Нарбута-бия, который пришел к власти в конце XVIII века, в городе активно велось строительство. В тот период было построено множество медресе. Свой основной архитектурный облик город приобрел как раз с конца XVIII – начала XIX веков. За свою историю город был центром науки и литературы, а также главным центром религии в Ферганском регионе. В Коканде находилось более 300 мечетей и около 40 медресе. В XIX веке эти земли вошли в состав Российской империи, а в 1924 году – в состав Узбекской ССР.

Что посмотреть в Коканде?

Дворец Худояр-хана

Этот дворец считается главной достопримечательностью города. Его площадь – 4 кв. км. У дворца высокий фундамент (3 метра), поэтому дорога, ведущая в основные ворота представляет собой длинный пандус.

Работы по возведению здания начались еще до рождения Худояр-хана, во время правления восьмого правителя династии Мингов, однако завершено оно было уже при Худояр-хане. Над строительством здания трудились лучшие мастера ханства. Так, керамической плиткой, которой украшен фасад, занимались ремесленники из Риштаны – центра производства керамики.

На его территории располагалось семь роскошных сооружений, в которых было больше сотни комнат. Особой красотой отличались тронный зал, а также приемная. Ну и, конечно, личные покои правителя и членов его семьи. Внутри дворец был украшен множеством ярких панно, ажурной резьбой по дереву, позолоченными карнизами, различными узорами, а также выдержками из Корана. До наших дней дворец сохранился не полностью. Сейчас можно увидеть лишь 2 двора и 18 комнат. Дворец является объектом мирового исторического наследия.

Медресе Коканда

В городе находилось порядка 40 медресе. Современные путешественники могут посетить медресе Нарбута-бия, расположенное недалеко от мечети Джами. Это здание считается не только одним из наиболее старых среди сохранившихся в городе, но и самым крупным медресе. Одно из основных отличий этого здание – отсутствие декора. Также считается, что оно было возведено мастерами из Бухары. Медресе Камол-кази также отличается тем, что фасад здания из жженых кирпичей не был облицованы штукатуркой.

Усыпальница Дахма-и-Шахон

Это место захоронения некоторых кокандских ханов. Комплекс состоит из трех частей: мечеть, купольное помещение с порталом и само место захоронения. Надгробия украшены тонкой резьбой и выдержками из Корана. Среди самых известных захоронений в Дахма-и-Шахон - могилы Умар-хана, а также Нарбута-бия.

Еще одна известная усыпальница Коканда - мавзолей Модари-хан, где захоронена мать Умар-хана. Впоследствии это место стало усыпальницей всех женщин из рода хана.