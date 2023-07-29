Что хранят библиотеки исламского мира

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Чтобы проникнуться культурой той или иной страны, стоит сходить в библиотеку. В этом материале расскажем не только о редких экземплярах старинных рукописей, хранящихся в библиотеках, но и об архитектуре самих зданий.

Первая фабрика по производству бумаги появилась в исламском мире в конце VIII века в Багдаде, когда купцы привезли туда необходимые для изготовления бумаги материалы. А библиотеки появились еще раньше. Они были основаны при мечетях, медресе или Домах мудрости (исламская академия, которая также известна, как "Байт аль-хикма"). Такая библиотека, основанная в Багдаде, уже к середине IX века считалось самой большой.

Первые публичные библиотеки появились в Багдаде, Каире и Кордове, где поначалу основная часть книг представляла собой переводы с других языков на арабский. Впоследствии книжные коллекции пополнялись экземплярами о точных науках, а библиотеки стали появляться благодаря частным лицам.

Библиотека Аль-Каравийин

Согласно Книге рекордов Гиннеса, а также данным ЮНЕСКО, Аль-Карауин (еще один вариант названия, встречающийся в источниках) считается старейшим в мире учебным заведением, среди ныне существующих. Оно появилась благодаря Фатиме аль-Фихри в 859 году. В марокканском городе Фес на ее средства изначально основали мечеть. Впоследствии религиозный комплекс стал широко известен как духовный и образовательный центр. На сегодняшний день в этих стенах хранится около 4 тысяч экземпляров, среди которых есть не только редкие книги, но и рукописи. Там хранится версия Корана IX века, а также рукопись по исламской юриспруденции, написанная философом Аверроэсом. Здание этой библиотеки считают одним из самых красивых в исламском мире. В стенах университета, расположенного в этом комплексе, обучались многие известные философы и ученые мусульманского мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Байт аль-Хикма

Байт аль-Хикма (Дом мудрости) представлял собой крупнейший образовательный и интеллектуальный центр, в стенах которого работали ученые со всего мира. Нет точных данных о том, когда именно был основан Дом мудрости. По одной из версий, это было во времена аббасидского халифа Харуна ар-Рашида. По другой - учреждение появилось позднее, во времена сына ар-Рашида халифа Аль-Мамуна. Третьи исследователи говорят, что здание могло быть возведено гораздо раньше. В стенах Дома мудрости ученые занимались переводом книг с иностранных языков на арабский. На сегодняшний день здание не сохранилось. Оно было уничтожено с приходом в эти края монголов.

Новая Александрийская библиотека

В 1970-х годах группа ученых выдвинула идею о возрождении античного чуда света – Александрийской библиотеки. Инициативу поддержали в ЮНЕСКО, а также ряд египетских политиков, в том числе и тогдашний президент Хосни Мубарак. В 2002 году состоялось открытие здания, которое получило название Новая Александрийская Библиотека (Библиотека Александрина). Комплекс рассчитан на хранение 8 миллионов книг. Здесь расположены 11-уровневый читальный зал, конференц-зал, несколько музеев, планетарий… Хранилища книг находятся под землей, а для их защиты от влияния морской соли здесь предприняты особые меры.

Библиотека Центра мировой культуры имени короля Абдул-Азиза

Центр мировой культуры имени короля Абдул-Азиза, который также известен как "Итра", был открыт в Саудовской Аравии всего несколько лет назад, но уже широко известен по всему миру. На территории 85 тыс. квадратных метров размещены галереи, кинотеатр, театр, музей, а сама библиотека считается одной из самых больших на Ближнем Востоке.