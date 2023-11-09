Вестник Кавказа

Лала Гасанова рассказывала о Русском доме в Баку и читала стихи в «Иностранке»

"Вестник Кавказа"
Лала Гасанова рассказывала о Русском доме в Баку и читала стихи в «Иностранке»
В Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации и Азербайджанского культурного центра прошел поэтический вечер, посвященный творчеству современной азербайджанской поэтессы Лалы Гасановой.

Заместитель директора представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Назим Исмаил-заде, который отметил важность проведения такого формата мероприятий для развития и укрепления связей между Россией и Азербайджаном, а также отметил вклад в культурные обмены представительства Фонда.

Лала Гасанова рассказала о литературном проекте Русского дома в Баку, которым руководит на протяжении 3 лет. За это время к проекту присоединилось большое количество талантливой молодежи. Это дает молодым людям возможность проявления своих талантов в обществе, совершенствования и развития как поэтов. Под руководством Гасановой в проекте себя проявили больше ста начинающих поэтов, прозаиков и даже музыкантов.

Вторая половина вечера прошла в поэтическом формате, где Лала Гасанова поделилась с аудиторией своими самыми любимыми стихами, написанными в разные периоды жизни.

Гостями мероприятия стали активисты Культурного азербайджанского центра, писатели, критики, кинорежиссеры, а также начинающие писатели.

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