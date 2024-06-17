В Геленджике откроется новое творческое пространство

В здании Дворца культуры в Геленджике будет открыто современное творческое пространство - второе рождение ждет зал библиотеки.
Во Дворце культуры Геленджика ремонтируется и модернизируется зал библиотеки.
"Старенькая библиотека, расположенная в здании Дворца культуры, в эти дни переживает, можно сказать, второе рождение. Капитальные ремонтные работы сделают территорию для книголюбов не просто современной, а многофункциональной и комфортной"
– замглавы Геленджика Янина Скорикова
Библиотека расширит свои функции и станет творческим пространством, в ней можно будет организовывать различные встречи и вечера, проводить культурные мероприятия.
Отремонтировать библиотеку было решено на фоне возрастающего спроса читателей - за прошлый год библиотека приняты 240 тыс книголюбов.