Вестник Кавказа

В Геленджике откроется новое творческое пространство

В Геленджике откроется новое творческое пространство
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В здании Дворца культуры в Геленджике будет открыто современное творческое пространство - второе рождение ждет зал библиотеки.

Во Дворце культуры Геленджика ремонтируется и модернизируется зал библиотеки.

"Старенькая библиотека, расположенная в здании Дворца культуры, в эти дни переживает, можно сказать, второе рождение. Капитальные ремонтные работы сделают территорию для книголюбов не просто современной, а многофункциональной и комфортной"

– замглавы Геленджика Янина Скорикова

Библиотека расширит свои функции и станет творческим пространством, в ней можно будет организовывать различные встречи и вечера, проводить культурные мероприятия.

Отремонтировать библиотеку было решено на фоне возрастающего спроса читателей - за прошлый год библиотека приняты 240 тыс книголюбов.

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