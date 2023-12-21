Кубань потратила 20 млрд рублей на развитие культуры в прошлом году

Власти Краснодарского края предоставили отчет за прошлый год по развитию культурных объектов региона. В 2023 году на эти цели было потрачено свыше 20 млрд рублей.

Краснодарский край в прошлом году реализовал масштабные проекты по развитию культурной сферы региона. Всего на развитие культурных объектов было израсходовано более 20 млрд рублей. Информацию об этом распространила пресс-служба края.

Отмечается, что власти поддержали финансово около 150 культурных учреждений. За прошедший год были оборудованы 14 выставочных площадок, в Новороссийске реализован план по созданию виртуального концертного зала.

Кроме этого, были обновлены библиотеки и проведены прочие работы по модернизации культурной сферы края.

Власти региона в этом году намерены продолжить масштабные мероприятия в сфере развития культуры. В частности, будут отремонтированы Краснодарский театр драмы, здания цирка и Кубанского казачьего хора.