Краснодарский край установил рекорд по турпотоку

За 2023 год Кубань посетили свыше 18,5 млн туристов. Это рекордный показатель.
Минувший год стал наиболее успешным для туристической отрасли Краснодарского края, региона принял рекордный турпоток.
"Мы создали все условия для комфортного и безопасного отдыха наших гостей. <…> В прошлом году на наших курортах отдохнули 18,6 млн человек, и это абсолютный рекорд за всю историю"
– глава региона Вениамин Кондратьев
Наиболее востребованными локациями среди отдыхающих остаются Сочи и горный кластер курорта. Туристы выбирают это направление как летом, так и зимой.
В новогодние каникулы в Краснодарском крае находится порядка 140 тыс гостей.
Читайте нас в Дзен Новости Google News