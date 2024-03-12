Павел Кузьмин: С Национальной библиотекой Азербайджана у нас есть одно общее – душа

В Москве, в стенах Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино, с 2011 года работает Азербайджанский культурный центр, созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева. О деятельности центра и российско-азербайджанском культурном сотрудничестве рассказывает гендиректор "Иностранки" Павел Кузьмин.

Представляем выдержки из беседы. Полное интервью можно посмотреть на сайте "Вестник Кавказа".

- Заявленная миссия Азербайджанского культурного центра: сохранение и приумножение азербайджанской культуры в России, а также укрепление гуманитарных связей. Как ведется эта работа?

- У нас подписано соглашение о совместной деятельности с Фондом Гейдара Алиева. За годы работы Азербайджанского культурного центра мы провели более четырехсот мероприятий: презентации книг, дискуссионные площадки, вовлекали молодежь в обсуждение. Это центр, который создает условия для диалога, и миссия, которую осуществляет Фонд Гейдара Алиева и Азербайджанский культурный центр, полностью соответствует миссии "Иностранки".

Это единственный центр, который, несмотря на всякие политические волнообразные события, остался, сохранил свое присутствие у нас в библиотеке. Его нельзя рассматривать как отдельное структурное подразделение Иностранки, это инкорпорированный в деятельность библиотеки центр, разделяющий наши цели и задачи полностью. Поэтому мы очень признательны и руководству Фонда Гейдара Алиева, и сотрудникам этого центра, которые, взаимодействуя с "Иностранкой", делают очень и очень большое дело.

- Используете ли вы опыт азербайджанских библиотек?

- Мы поддерживаем плотные контакты с Национальной библиотекой Азербайджана, в прошлом году отпраздновавшей свой столетний юбилей, на который съехалось огромное число гостей из разных стран мира. В этой библиотеке меня всегда поражает глубинная забота о сохранении не только исторической памяти, но и душевности, присущей азербайджанцам. Мы порой стесняемся каких-то чувств, выражения каких-то эмоций, на человеческом уровне обходимся порой бюрократическими процедурами. А азербайджанская библиотека абсолютно открыта. Те, кто там работает, открыты как специалисты, как профессионалы, как люди. Эта любовь, почтение к своей истории, к своей памяти вызывает большое уважение. Какие у них проходят краеведческие, исторические мероприятия! Низкий поклон! Азербайджанская библиотека все мероприятия проводит с такой чистотой, с такой вдумчивостью, с таким душевным пониманием, что это дорогого стоит. Не все национальные библиотеки могут этим похвастаться.

Из Азербайджана в наши библиотеки тоже приезжают гости, и их поражает наша межкультурная, межнациональная, международная деятельность. Наш опыт мы с удовольствием передаем, их опыт - перенимаем. Но у нас есть одно общее – душа. Без души задачи, которые мы ставим перед собой, практически нереально выполнить.

- 1-3 мая в Баку будет проходить VI Всемирный форум по межкультурному диалогу. Вы поедете?

- Я с удовольствием, если все сложится, приму участие. Международный форум культурной дипломатии организуется на очень высоком, министерском уровне. Я получил личное приглашение от очень хорошего друга Иностранки, посла Полада Бюльбюльоглы принять участие в этом форуме. Нам есть о чем рассказать, есть о чем поговорить, есть что обсудить с зарубежными партнерами. Это будет моя третья поездка в Баку. Кстати, только на позиции директора библиотеки мне посчастливилось посетить эту прекрасную страну и этот прекрасный город. Ранее не получалось попасть в Баку, хотя у меня есть и дружеские, и семейные отношения с гражданами Азербайджана.