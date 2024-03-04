"Особенности жизни больших городов" в "Иностранке"

Вчера вечером в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино в Москве прошла презентация сборника рассказов художника и сценографа Аддиса Гаджиева "…особенности жизни больших городов", а также его картин. Вечер организовали представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ, "Иностранка" и Азербайджанский культурный центр.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова:

Мы с Аддисом Гаджиевым идем по жизни очень много лет. Он - представитель знаменитой творческой семьи. Дедушка Аддиса - заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики - был основоположником книжной графики. Папа - Алтай Гаджиев - был народным художником. Аддис подхватил эстафету, и, глядя на него с небес, и дедушка, и папа. радуются. Он их не подвел.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Говоря о книге "…особенности жизни больших городов", Тамилла Ахмедова заметила:

Художник и город – это всегда особые взаимоотношения. История особой любви. Это визитная карточка каждого мастера. Неспроста же Чарли Чаплин снял "Огни большого города" и подарил нам свой Нью-Йорк. На Париж и Рим мы смотрим глазами Вуди Аллена, который раскрывает неведомые нам детали. Глаз художника видит острее, а сердце чувствует глубже и сильнее. Мастер сродни хорошему врачу: он чувствует нерв города, его дыхание. В каждой новелле Аддиса есть свое особое ощущение города.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Талантливые люди талантливы во всем. Сегодня у нас представлены картины Аддиса... Когда-то мы с ним вместе начинали работу в журнале "Восточный экспресс" и до сих пор – хотя прошло много лет – его иллюстрации пользуются большим успехом, выставляются на бакинских выставках. Аддис, ты великолепный художник. Желаю, чтобы твоя литература нашла путь к душам читателей. Радуй нас своим творчеством.

- Тамилла Ахмедова.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Аддис Гаджиев, говоря о сотрудничестве России и Азербайджана с сфере культуры, заметил:

Я – продукт сотрудничества этих двух стран. Я работаю и в России, и в Азербайджане. И я все усилия прикладываю к тому, чтобы у нас были тесные культурные взаимоотношения. Я могу повторить то же самое и на азербайджанском языке. Мне очень нравится многоязыковость, мультикультурализм нашего мира.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Директор Азербайджанского культурного центра Ниса Мустафаева:

Возможности видеть сегодняшнюю выставку и держать в руках эту книгу мы обязаны Фонду Гейдара Алиева, представительству Фонда в РФ, лично госпоже Лейле Алиевой, генеральному директору библиотеки Иностранной литературы Павлу Леонидовичу Кузьмину, который нам помогает, содействует и всегда готов принять наших гостей для того, чтобы азербайджанская и русская культура продолжали взаимодействовать, развиваться и углублять сотрудничество между нашими странами. Это сотрудничество будет углубляться и расширяться. На днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин, находясь в Азербайджане с официальным визитом, содействовал подписанию межправительственного договора между министерствами культуры. Теперь наше взаимодействие в сфере культуры будет более ярким, более насыщенным, и мы увидим еще не одну такую презентацию, выставку…

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Заместитель генерального директора библиотеки Иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству Мигель Палласио:

Книжный клуб в библиотеке Иностранной литературы, в котором проходит сегодняшнее мероприятие, традиционно принимает лучшие встречи, посвященные культуре самых разных стран мира, всех континентов. Сегодня мы представляем современного азербайджанского автора с его "…особенностями жизни больших городов". Мы рады, что эта книга презентуется в одном из самых больших городов земли, в котором к Азербайджану, к его культуре и истории относятся с особым интересом и большой любовью. Мы рассчитываем, что Азербайджанский культурный центр, который стал инициатором проведения сегодняшней встречи, и впредь нам будет дарить такие замечательные встречи с людьми, с новой информацией, с культурой – всем, что составляет такую чудесную атмосферу жизни Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Народный артист России, режиссер, актер театра и кино Андрей Соколов:

Огромное спасибо за то, что традиции сохраняются, за то, что мы можем провести этот вечер, за то, что зал полон. Я встретил здесь людей, близких мне по сердцу, по духу, по мировоззрению. С Аддисом у нас было два больших театральных проекта: спектакли "Койка" и "ЛюБоль". Нас связывает один драматург, который тоже находится в зале – Андрей Яхонтов, человек который написал оба сценария. Есть виды искусств, которые не требуют перевода: музыка живопись…

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Оформление книги "…особенности жизни больших городов" - способ восприятия жизни. Все мы дети своей земли. Неважно, где мы родились, но у каждого есть маленькая Родина и большая Родина, а есть самая большая, которая называется планета земля. У Аддиса восприятие мирового масштаба, его творчество перевода не требуют вообще. Помню, когда Аддис принес замысел декорации одного кинопроекта, у меня всё перевернулось в голове за три секунды. Я уже знал, как, что, куда. Видение этого художника для меня уникально: оно связано со смысловым ощущением, восприятием окружающей среды и видением того, чего не видит простой человек

- Андрей Соколов.

© Фото: Мария Новоселова/"Вестник Кавказа"

Тамилла Ахмедова выразила благодарность Библиотеке иностранной литературы за проведение вечера:

Мы очень признательны руководству библиотеки Иностранной литературы и лично Павлу Леонидовичу Кузьмину за то, что они не просто предоставляют нам свою площадку, они действительно наши единомышленники, потому что поддерживают все наши начинания, все наши инициативы и не просто поддерживают, а принимают горячее участие в каждом нашем проекте. Каждый раз, когда я сюда вхожу, вижу двух представителей великих азербайджанского народа. Это Мирза Фатали Ахундов и наш великий философ Насими. Нам была оказана такая честь, и в атриуме этой замечательной библиотеки стоят две замечательные скульптуры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представительство Фонда Гейдара Алиева и Библиотека иностранной литературы – партнеры, и мы своей деятельностью, которая, конечно, тонет на фоне всей большой политики, вносим свой вклад, строим добрососедские отношения двух стран. Не зря же сейчас политики, дипломаты так много внимания уделяют мягкой силе. Будем надеяться, что всё-таки культура победит и сблизит все народы

- Тамилла Ахмедова.