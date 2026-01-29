Битва за мир: кто пытается остановить войну между США и Ираном?

Угроза военного конфликта, способного ввергнуть Ближний Восток в хаос и ударить по глобальной экономике, заставляет мир предпринимать срочные попытки деэскалации. Расскажем, какие страны предпринимают дипломатические усилия, и что мешает дипломатии в конфликте США и Ирана.

Как в регионе реагируют на возможную войну США и Ирана?

Страны Ближнего Востока, наиболее уязвимые для последствий войны, ведут наиболее активную и многоплановую дипломатию, действуя как каналы связи и оказывая давление на обе стороны.

Турция выступает в роли ключевого посредника. Визит иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Стамбул 30 января для встреч с главой МИД Турции и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стал одним из самых значимых дипломатических событий. Анкара, по словам Врачи, занимает конструктивную позицию и ищет пути решения. Турецкая дипломатия стремится убедить Иран в необходимости уступок по ядерной программе, одновременно предлагая организовать прямые переговоры между Трампом и иранским президентом Масудом Пезешкианом.

выступает в роли ключевого посредника. Визит иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Стамбул 30 января для встреч с главой МИД Турции и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом стал одним из самых значимых дипломатических событий. Анкара, по словам Врачи, занимает конструктивную позицию и ищет пути решения. Турецкая дипломатия стремится убедить Иран в необходимости уступок по ядерной программе, одновременно предлагая организовать прямые переговоры между Трампом и иранским президентом Масудом Пезешкианом. Государства Персидского залива , несмотря на историческое соперничество с Тегераном, единодушно выступают против войны. Их мотив - страх перед катастрофическими последствиями для экономики и безопасности. Саудовская Аравия и ОАЭ подчеркнули, что не позволят использовать свою территорию или воздушное пространство для нападения на территорию Ирана. Саудовский министр обороны даже посетил Вашингтон для консультаций. Их главный аргумент - война вызовет хаос в регионе, ударит по нефтяным поставкам и спровоцирует ответные удары Ирана по энергетической инфраструктуре залива. ОАЭ подчеркнули приверженность дипломатическому урегулированию через диалог, деэскалацию, соблюдение международного права и уважение суверенитета.

, несмотря на историческое соперничество с Тегераном, единодушно выступают против войны. Их мотив - страх перед катастрофическими последствиями для экономики и безопасности. Саудовская Аравия и ОАЭ подчеркнули, что не позволят использовать свою территорию или воздушное пространство для нападения на территорию Ирана. Саудовский министр обороны даже посетил Вашингтон для консультаций. Их главный аргумент - война вызовет хаос в регионе, ударит по нефтяным поставкам и спровоцирует ответные удары Ирана по энергетической инфраструктуре залива. ОАЭ подчеркнули приверженность дипломатическому урегулированию через диалог, деэскалацию, соблюдение международного права и уважение суверенитета. Официальная позиция Пакистана выражена в заявлении МИД после телефонных переговоров министра Исхака Дара с иранским коллегой Аббасом Аракчи 29 января. Дар выразил озабоченность ситуацией и отметил, что диалог и дипломатия являются единственно жизнеспособным путем. Пакистан последовательно призывает к сдержанности, предупреждая, что конфликт будет иметь серьезнейшие региональные последствия.

выражена в заявлении МИД после телефонных переговоров министра Исхака Дара с иранским коллегой Аббасом Аракчи 29 января. Дар выразил озабоченность ситуацией и отметил, что диалог и дипломатия являются единственно жизнеспособным путем. Пакистан последовательно призывает к сдержанности, предупреждая, что конфликт будет иметь серьезнейшие региональные последствия. В середине этой недели глава МИД Египта Бадр Абдель Атти провел отдельные телефонные переговоры с главой иранского МИД и спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Целью контактов было недопущение "скатывания региона в новые циклы нестабильности". В Египте подчеркивают, что конструктивное взаимодействие может помочь вернуть стороны за стол переговоров.

Бадр Абдель Атти провел отдельные телефонные переговоры с главой иранского МИД и спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Целью контактов было недопущение "скатывания региона в новые циклы нестабильности". В Египте подчеркивают, что конструктивное взаимодействие может помочь вернуть стороны за стол переговоров. Еще в середине этого месяца представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил об участии страны в переговорах, направленных на урегулирование конфликта между США и Ираном. Он отметил, что Катар пытается снизить региональную напряженность, опасаясь действительно серьезной эскалации.

Какова позиция Азербайджана в конфликте США и Ирана?

Азербайджан, граничащий с Ираном и зависящий от региональной стабильности, занял однозначную позицию, строго направленную на деэскалацию. Разговаривая в четверг с иранским коллегой по телефону, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заверил, что территория или воздушное пространство АР ни в коем случае не будут использованы каким-либо государством для военных операций против ИРИ. Несмотря на тесные военные и энергетические связи с Израилем, Азербайджан продолжает развивать отношения с Ираном, включая строительство нового пограничного перехода, таким образом дипломатия Баку нацелена на максимальную нейтральность.

Как Россия, Китай и Индия реагируют на возможную войну США и Ирана?

Россия выступает за дипломатическое урегулирование, позиционируя себя как потенциального посредника и подчеркивая неизменность своей политики в отношении Тегерана. Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности РФ вновь сыграть ключевую роль в достижении договоренности по иранской ядерной программе, как это было в 2015 году. Ранее он также выражал готовность выступить посредником между Ираном, США и Израилем. 30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подтвердила неизменность позиция страны по Ирану, заявив, что в Москве рассчитывают, что "здравый смысл возобладает". В Кремле также заявили, что потенциал переговоров не исчерпан, и призвали к сдержанности, предупреждая, что сила приведет только к хаосу. В пятницу секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани был совершен визит в столицу РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

выступает за дипломатическое урегулирование, позиционируя себя как потенциального посредника и подчеркивая неизменность своей политики в отношении Тегерана. Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности РФ вновь сыграть ключевую роль в достижении договоренности по иранской ядерной программе, как это было в 2015 году. Ранее он также выражал готовность выступить посредником между Ираном, США и Израилем. 30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подтвердила неизменность позиция страны по Ирану, заявив, что в Москве рассчитывают, что "здравый смысл возобладает". В Кремле также заявили, что потенциал переговоров не исчерпан, и призвали к сдержанности, предупреждая, что сила приведет только к хаосу. В пятницу секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани был совершен визит в столицу РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Китайская позиция по возможному конфликту между США и Ираном последовательно выражена через официальных представителей МИД КНР и на площадке ООН. Ее суть - категорическое неприятие силового решения и призыв к дипломатии. Еще на прошлой неделе представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал стороны к проявлению сдержанности и диалогу в ответ на заявление США об отправке флота в направлении Ирана. Постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что любые военные авантюры лишь станут источником непредсказуемости в регионе, подчеркнул, что разрешить проблемы применением силы невозможно. Он озвучил ключевые принципы, которых придерживается Китай: уважение суверенитета Ирана, невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой и поддержка региональной стабильности силами самих народов Ближнего Востока.

позиция по возможному конфликту между США и Ираном последовательно выражена через официальных представителей МИД КНР и на площадке ООН. Ее суть - категорическое неприятие силового решения и призыв к дипломатии. Еще на прошлой неделе представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал стороны к проявлению сдержанности и диалогу в ответ на заявление США об отправке флота в направлении Ирана. Постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что любые военные авантюры лишь станут источником непредсказуемости в регионе, подчеркнул, что разрешить проблемы применением силы невозможно. Он озвучил ключевые принципы, которых придерживается Китай: уважение суверенитета Ирана, невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой и поддержка региональной стабильности силами самих народов Ближнего Востока. В середине недели замсоветника по нацбезопасности Индии Паван Капур провел в Тегеране переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани и его заместителем по международным делам Али Багери Кани. Поездка Капура стала непубличным, но практическим ответом Нью-Дели. Этот визит продемонстрировал, что Индия не намерена полностью разрывать каналы связи с Тегераном под внешним давлением. Ключевые вопросы (такие как будущее порта Чабахар, региональная безопасность, включая ситуацию в Афганистане) требуют прямых консультаций с иранским руководством.

Как реагируют на конфликт США и Ирана в Европе?

С одной стороны, европейские державы (Великобритания, Франция, Германия) разделили озабоченность США по поводу иранской ядерной программы и прав человека в стране. Они ввели новые санкции против иранских лиц и организаций, а также поддержали включение КСИР в список террористических организаций ЕС. Ранее они инициировали механизм "возврата" санкций ООН против Ирана. Но с другой стороны, они также выступили против военного пути разрешения конфликта. Французский министр обороны заявил, что военная интервенция - "не предпочтительный вариант". Европейцы опасаются катастрофических последствий войны у своих границ и пытаются балансировать, сочетая давление с призывами к дипломатии. Однако их влияние ограничено, а иранское руководство обвиняет Европу в "вопиющем лицемерии".

Что мешает дипломатии в конфликте США и Ирана?

Несмотря на масштабные усилия многих государств, дипломатический успех не гарантирован из-за ряда противоречий:

Восприятие ультиматума. Иран рассматривает требования США как требование полной капитуляции. Для иранского руководства согласие на эти условия равносильно идеологическому поражению, что делает их почти неприемлемыми. В Вашингтоне же могут считать эти требования основой для переговоров;

Иран рассматривает требования США как требование полной капитуляции. Для иранского руководства согласие на эти условия равносильно идеологическому поражению, что делает их почти неприемлемыми. В Вашингтоне же могут считать эти требования основой для переговоров; Глубокое недоверие . Исторический груз, включая выход США из ядерной сделки в 2018 году и прошлогодние удары по иранским ядерным объектам, сводит на нет любое доверие. В Тегеране убеждены, что США стремятся к смене режима в стране;

. Исторический груз, включая выход США из ядерной сделки в 2018 году и прошлогодние удары по иранским ядерным объектам, сводит на нет любое доверие. В Тегеране убеждены, что США стремятся к смене режима в стране; Внутриполитические ограничения. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи придерживается философии непокорности внешнему давлению, любые уступки с его стороны крайне затруднены. В то время как администрация Трампа может быть мало восприимчива к мнению союзников.

Однако в основе дипломатического натиска соседей Ирана лежит понимание того, что полномасштабный конфликт может затянуть в себя весь регион, ударить по глобальной экономике и привести к непредсказуемой эскалации с участием прокси-сил. Их коллективный голос - возможно, самый весомый фактор, способный повлиять на принятие решений в Вашингтоне и Тегеране.