4 лучших турецких острова для посещения в 2023 году

Помимо излюбленных туристами локаций континентальной части Турции, здесь есть замечательные острова, которые заслуживают внимания. Рассмотрим в этом материале те, где можно хорошо отдохнуть.

Турция остается самым популярным направлением среди туристов. Здесь можно найти отдых на любой вкус: здесь можно прогуляться по руинам античных городов, которые не покорились Александру Македонскому, посмотреть на сооружения, возраст которых составляет около 12 тысяч лет, а если не интересны древности, то здесь можно просто отдохнуть в курортной зоне.

Остров Кекова

Несмотря на то, что остров Кекова достаточно небольшой, он пользуется популярностью у туристов. Его называют подводной страной чудес или "жемчужиной Средиземного моря". На острове есть руины затонувших городов, которые пришли в запустение после очередного землетрясения, а кристально чистая вода позволяет увидеть древние артефакты, обломки статуй, колонн и улиц во время морской прогулки. Это место также популярно среди дайверов, здесь выделено несколько специальных мест для погружения. Ныряльщики могут полюбоваться морскими обитателями, а также причудливыми кораллами и рифами, оценить подводные пещеры и посмотреть на затонувший корабль Iberian Coast, длина которого 72 метра. На самом острове можно посмотреть на руины крепости времен ликийцев, населявших эти края, а также оценить самый маленький древний театр – этот ликийский театр был рассчитан всего на 150 человек. Сохранились и руины ликийского некрополя.

Остров Гемилер

Его называют островом Святого Николая. Ученые предполагают, что именно в этих краях изначально был захоронен Святой Николай (или же Николай Чудотворец). Потом же его мощи были перевезены в античный город Мира, который находится недалеко от современного Демре. На острове Гемилер можно увидеть руины нескольких христианских церквей, которые были возведены при Византийской империи, и других религиозных сооружений.

Остров Бююкада (Принцевы острова)

Почему они всё-таки "Принцевы"? Во времена Византийской империи в эти края ссылали попавших в немилость августейших особ. Сейчас эта группа из девяти островов относится к Стамбулу. Из них только четыре можно посетить туристам. Среди этой четверки - остров Бююкада. Он большой не только по названию (оно буквально переводится, как "большой остров"), но и по своим размерам. Бююкада очень популярен среди туристов. Здесь расположены и мечеть, и православные церкви, и синагога.

На острове также можно полюбоваться на множество роскошных частных вилл. Здесь же одно время жил Лев Троцкий, дом которого не восстановили после случившегося там пожара. На острове расположено самое высокое здание из дерева в Европе, в котором раньше был детский приют. На Бююкада (как и на другие доступные для посещения острова этой группы) можно добраться на пароме. По самому острову можно передвигаться на велосипедах, такси. Ранее по городу курсировали и лошадиные повозки, но от них было решено отказаться.

Остров Седир

Его также называют островом Клеопатры. Согласно легендам, этот остров был подарен царице Марком Антонием, однако песок на местных берегах она не оценила, в результате чего сюда был доставлен песок из дельты Нила. Стоит отметить, что такой песок, как на пляже Клеопатры действительно больше не встретить в Турции, он есть только в Африке. Кстати, этот пляж признан национальным достоянием и охраняется Министерством культуры. Здесь нельзя не только курить, но и брать полотенца, а также находиться на пляже в обуви. Помимо пляжного отдыха на острове можно прогуляться по руинам древнего города Кедраи.