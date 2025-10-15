Администрация США объявила о подготовке дополнительных импортных пошлин в отношении крупнейших торговых партнеров США. Какие пошлины США намерены ввести, можно ли отменить новые пошлины, как отреагировало международное сообщество, каковы последствия, почему Трамп вернулся к торговым ограничениям?

Новые пошлины Трампа - что это значит?

Поводом стало расследование о так называемых избыточных производственных мощностях: когда страна производит больше, чем нужно ее собственному рынку, и продает излишки за рубеж. Начавшееся в марте расследование проводилось в отношении 16 партнеров, но по его итогам меры были предложены против 14 из них.

Американская сторона считает, что некоторые государства поддерживают своих производителей субсидиями, дешевыми кредитами, промышленным планированием и регулированием цен. Из-за этого их товары оказываются дешевле, и американским компаниям труднее конкурировать.

Особое внимание в расследовании уделено промышленным отраслям, в которых международная конкуренция наиболее чувствительна для США: автомобилестроению, металлургии, химической и фармацевтической промышленности, электронике, производству оборудования, текстиля и продукции высоких технологий.

Против кого Трамп планирует ввести пошлины?

В итоговый список вошли Китай, ЕС, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Швейцария, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Камбоджа и Бангладеш. Мексика и Норвегия также фигурировали в первоначальном расследовании, однако в нынешний перечень предложенных тарифных мер не вошли.

Пошлины США - какие будут ставки?

Размер будущих тарифов зависит от страны, результатов торговых переговоров и уже достигнутых договоренностей с Вашингтоном. В одних случаях США предлагают фиксированный уровень, в других - более высокий, если соглашение не будет заключено. Общий диапазон заявленных ставок - примерно от 20% до 40%.

ЕС, Япония, Южная Корея, Швейцария, Тайвань: предлагается потолок 15%. Если переговоры провалятся, обсуждается повышение до 20% для ЕС, Японии и Швейцарии и до 25% для Кореи и Тайваня;

Бангладеш, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Таиланд: предлагается около 18%, но итог зависит от переговоров; для некоторых возможны 20-25%;

Вьетнам, Индия, Китай: самые высокие риски. Для них разница между предложенной ставкой и ставкой при заключении сделки особенно велика;

Большинство остальных: предполагаемые уровни в районе 15-18%.

Наиболее высокие риски приходятся на Вьетнам, Индию и Китай. Для них разница между основным предлагаемым тарифом и ставкой при достижении договоренности особенно существенна. Однако эти цифры нельзя считать окончательной суммой всех платежей по каждому товару. Где-то новые ставки учитывают старые тарифы, где-то действуют отдельные исключения.

Торговля США и Китая: какие пошлины заявлены?

Для Китая структура прописана отдельно: предлагается до 20% сверху на старые пошлины первого срока Трампа (около 25%). Для части товаров - до 10%. Если к началу 2027 года не продлят торговое перемирие, ставка может вырасти до 40%.

При этом импорт из Китая примерно на $30 млрд могут вывести из-под новых мер через двусторонний механизм. Стороны также обсуждают взаимное снижение пошлин для обычных товаров, не относящихся к чувствительным секторам, примерно на $60 млрд.

Когда новые пошлины США вступят в силу?

Пока что окончательной даты введения тарифов нет. Ведомство установило предварительный график, согласно которому заинтересованные стороны могут направлять письменные замечания и заявки на участие в слушаниях до 5 января 2027 года. Слушания по пошлинам должны начаться 25 января. После рассмотрения замечаний и результатов слушаний Вашингтон сможет скорректировать ставки, перечень товаров, исключения и условия их применения. Отдельный график предусмотрен для Бразилии. По предложенным изменениям тарифной политики в отношении этой страны письменные комментарии принимаются до 30 декабря 2026 года, заявки на участие в слушаниях - до 7 декабря, а слушания назначены на 14 января.

Почему Трамп вновь угрожает пошлинами?

Раньше Трамп вводил импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Однако Верховный суд США постановил, что этот закон не дает президенту таких прав. В результате значительная часть уже введенных тарифов потеряла правовую основу. После этого Белый дом перешел к другому механизму. Теперь новые пошлины опираются на закон, который позволяет американским властям расследовать несправедливые, по их мнению, торговые практики других стран и по итогам расследования вводить ответные меры.

Кроме того, администрация Трампа стремится вернуть часть промышленного производства в США, уменьшить зависимость от зарубежных цепочек поставок и повысить конкурентоспособность американских предприятий. Дополнительные пошлины должны сделать импортную продукцию дороже и дать местным производителям больше возможностей конкурировать на внутреннем рынке.

Пошлины и торговые сделки США - в чем связь?

Как и в предыдущих случаях, пошлины используются Трампом как инструмент давления на переговорах. В отношении нескольких стран американская сторона связывает размер пошлин с заключением соглашения. Если стороны достигнут договоренности, пошлина для Индии может составить 17% вместо 25%. Для Вьетнама разница еще заметнее: 20% при заключении соглашения против 35% в случае провала переговоров. Сингапур может получить снижение с 20% до 10%.

В случае с Японией и Южной Кореей Вашингтон учитывает уже согласованные торговые и инвестиционные обязательства. Японская сторона взяла на себя обязательства по инвестициям в американскую экономику на сумму около $550 млрд. Южнокорейская договоренность предусматривает инвестиционный пакет на $350 млрд, включая проекты в судостроении и энергетике.

ЕС также рассчитывает сохранить согласованный тарифный потолок в размере 15%, предусмотренный рамочной торговой договоренностью с США. При этом американское уведомление содержит альтернативный сценарий с повышением ставки до 20%, если Вашингтон сочтет недостаточными результаты консультаций и выполнение обязательств.

Как страны реагируют на угрозу новых пошлин США?

Китай отверг саму постановку вопроса об избыточных промышленных мощностях как обоснование для новых тарифов. Пекин расценил использование этой аргументации как политическое давление и выступил против дальнейшего расширения торговых ограничений;

Япония выразила протест против включения страны в перечень. Токио настаивает, что его промышленная политика не создает таких искажений мировой торговли, которые могли бы оправдать новые ограничения. При этом страна заинтересована в выполнении инвестиционных обязательств перед США;

Европейская комиссия заявила о неприятии американских выводов и намерении изучить результаты расследования. Брюссель рассчитывает, что США будут соблюдать условия рамочного соглашения, предусматривающего общий тарифный потолок в 15% для европейской продукции. Стороны также намерены продолжить переговоры по исключениям для отдельных товаров и отраслевым ограничениям;

Сингапур выразил недовольство предложенной ставкой до 20%. При этом Сингапур заинтересован в продолжении переговоров, которые потенциально позволяют снизить тариф до 10%;

Малайзия также отвергла обвинения в создании избыточных производственных мощностей и намерена добиваться сохранения более выгодных условий;

Индия заявила об отсутствии структурного избытка производственных мощностей в своих отраслях и подтвердила заинтересованность в скорейшем завершении торгового соглашения с США;

Вьетнам, столкнувшийся с потенциально одной из самых высоких ставок, также активизирует переговоры;

Таиланд отнесся к предложенному уровню в 18% более сдержанно и рассчитывает добиться дополнительных исключений и дальнейшего снижения тарифов.

Каковы ставки действующих пошлин США?

После февральского решения Верховного суда часть пошлин, введенных по чрезвычайному закону, перестала действовать. Но остались меры по другим основаниям:

ради национальной безопасности - на сталь и алюминий 10-50%, автомобили и компоненты 15-25%, некоторые полупроводники 25%, некоторые лекарства 10-100%;

против товаров, произведенных с использованием принудительного труда - 10% или 12,5% для 60 экономик, с исключениями для ряда товаров.

Могут ли отменить новые пошлины Трампа?

Это возможно, если страна устранит претензии США или выполнит согласованные обязательства. Кроме того, через четыре года меры прекращаются автоматически, если их не продлят. Наконец, торговые партнеры могут оспаривать американские решения в судебном порядке, в том числе ставить под сомнение соблюдение процедуры и соответствие принятых мер законодательству. Возможны и международные торговые споры.

Каковы экономические последствия новых пошлин Трампа?

Формально пошлину платит американский импортер, а не зарубежное правительство. Но дальше расходы распределяются по-разному: импортер может поднять цены, снизить свою маржу или найти другого поставщика. Для американских производителей пошлины могут быть выгодны: импорт дорожает, местные компании получают преимущество. Но многие компании США сами используют импортные детали, сырье и оборудование. Если они дорожают, растут и их расходы. Для потребителей это может означать более высокие цены.

Зарубежные экспортеры могут потерять заказы, снизить маржу или перенести производство. Особенно уязвимы текстиль, одежда, обувь, электроника и автомобильная промышленность некоторых стран Юго-Восточной Азии. Производители будут менять поставщиков и маршруты, но простая смена страны отправки не всегда спасает от пошлин: США отдельно смотрят на происхождение компонентов и возможный обход через третьи страны.