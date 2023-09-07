Чего ждать от саммита G20 без Путина и Си?

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По данным западных СМИ, США и ЕС хотят воспользоваться отсутствием лидеров Китая и России на грядущем саммите G20 в Индии 9-10 сентября. Что они могут сделать за спиной у Си Цзиньпина и Владимира Путина, и есть ли будущее у "Большой двадцатки"?

Приближающийся саммит G20 в Нью-Дели вызвал не меньший ажиотаж, чем встреча лидеров России и стран Африки в Санкт-Петербурге, а также саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Все последние годы значение глобального Юга, или, как в Европе любят надменно говорить, "стран третьего мира" неуклонно росло. Если раньше НАТО, США и проводники западных интересов в виде МВФ, G7 и Всемирного банка попросту диктовали им условия, то при новом мировом порядке идет борьба за их сердца. Теперь расположение Латинской Америки, Африки и Восточной Азии нужно заслужить.

Украинский конфликт стал лишь лакмусовой бумагой данного процесса. Именно после его начала Запад понял, что прежние правила не работают, что заставить глобальный Юг встать на западную сторону и выступить единым фронтом не удается. Саудовская Аравия отказывается наращивать добычу нефти, Турция не вводит санкции и не пускает американские корабли в Черное море, лидер Алжира называет Путина "другом человечества", а Индия покупает российское топливо. Таких примеров можно привести еще пару десятков, но суть все та же - бывшие колонии перестали слушаться бывших метрополий.

После удачного саммита Россия-Африка, расширения БРИКС (на чей саммит, кстати, не пустили Макрона) и двух госпереворотов в Африке (Нигер и Габон) США и европейцы занервничали. Им нужен реванш. Создать свой БРИКС они не могут, поэтому решили действовать под эгидой G20, а именно попытаться показать, кто настоящий друг Африки. В Нью-Дели европейцы хотят поддержать присоединение к клубу Африканского союза. В отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина они намерены провести кулуарные встречи с африканскими лидерами.

В чем цель таких встреч - понятно. Пообещать деньги, создать стимулы для вторжения соседей в Нигер, убедить в том, что это Россия, а вовсе не Запад морит Африку голодом, наконец, нанести урон китайским инвестициям в Африке. Помимо этого натовские лидеры обязательно будут пытаться принять совместную резолюцию G20 с осуждением России. Блумберг даже сообщил, что якобы страны смогли достичь консенсуса по Украине, хотя на самом деле ничего дельного у Запада не вышло. CNN пишет, что Индия, как и Китай, не готова осуждать РФ и предлагает альтернативный проект заявления.

Успех Запада в создании антироссийской коалиции в Дели весьма сомнителен. Африка, как и Ближний Восток, и Латинская Америка, сделала выбор. Африканские страны примыкают к БРИКС и проводят отдельные саммиты с Россией и Китаем. Когда все больше стран войдут в БРИКС, необходимость в G20 может вообще отпасть, либо "двадцатка" превратится в подобие Генассамблеи ООН, которая ни на что не влияет.

Сейчас все понимают, что Запад стремится превратить G20 в "G7 и те, кто должны слушаться G7". Ради этого "двадцатку" и создавали в самом начале. Но когда Россия и Китай вышли из-под контроля, а Турция, Бразилия и Индия начала проводить суверенный курс, ситуация зашла в тупик. К чему в итоге придут лидеры G20 в Индии, узнаем 9-10 сентября.