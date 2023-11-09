Что получит Грузия на саммите ЕС в декабре? 

14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит глав государств Евросоюза, на котором еврочиновники планируют объявить начало переговоров с кандидатами Молдовой и Украиной по вступлению в ЕС. Грузии, по решению Еврокомиссии рекомендовано предоставить статус кандидата – но – с определенными оговорками. Что же на самом деле ждет Тбилиси через 4 недели?

Меньше месяца осталось до декабрьского собрания глав государств Евросоюза, где принимают ключевые стратегические решения по дальнейшей жизни европейского объединения. Наибольшее значение такие саммиты имеют для стран, ищущих членства в ЕС, поскольку на них подводятся итоги выполнения требований евроструктур и подписываются документы о переходе стран-соискателей с этапа на этап евроинтеграции. В этом декабре в центре внимания будут постсоветские государства – Молдова, Украина и Грузия. Первые две уже являются кандидатами и получили рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров по вступлению в ЕС. С Грузией все намного сложнее.

Как известно, Грузия не получила статус кандидата в ЕС одновременно с Молдовой и Украиной в июне 2022 года, поскольку в феврале, с началом российской специальной военной операции, отказалась вводить собственные санкции против России, а затем и отвергла призывы Киева и Брюсселя открыть "второй фронт" для отвлечения на себя части вооруженных сил РФ. Грузинские власти сразу же заявили, что их санкции для России будут нечувствительны, а по экономике Грузии ударят очень тяжело; то же самое со "вторым фронтом" – незначительная проблема для Москвы и огромная угроза безопасности для Тбилиси. Правительство Ираклия Гарибашвили предпочло долгосрочные национальные интересы геополитическим играм европейских партнеров, и немедленно ощутило на себе цену независимости: несмотря на то, что Грузия по всем показателям опережает Молдову и Украину в выполнении стандартов ЕС, статус кандидата она не получила.

12 поводов отказать Грузии

Еврочиновники, у которых на самом деле условие для евроинтеграции одно: новые члены Евросоюза должны быть на 100% управляемыми из Брюсселя – вместо кандидатского статуса выдали Тбилиси список из 12 условий ("Мнение Еврокомиссии по заявке Грузии на членство в ЕС", стр 17), которые грузинские власти обязаны выполнить, чтобы догнать Молдову и Украину по евроинтеграции. Требования передать Еврокомиссии руководство Грузией в нем, конечно, не было, но составлен этот список был с расчетом, чтобы Брюссель мог не подтверждать исполнение 12 условий до бесконечности – вернее до того момента, как правительство Гарибашвили сдастся и откажется от суверенитета во внешней политике.

Первым же пунктом в списке были поставлены деполяризация политического поля и налаживание сотрудничества между политическими партиями, что в принципе невыполнимо правящей партией "Грузинская мечта" в одиночку. В Грузии действует радикальная оппозиция – партия экс-президента Михаила Саакашвили "Национальное движение", постоянно устраивающая митинги и протесты, бойкотирующая работу парламента и по любым направлениям стремящаяся создать видимость нестабильности в стране с единственной целью: вернуть власть в свои руки. Однако от "НД" Еврокомиссия деполяризации и сотрудничества не требует, эта задача поставлена только "Грузинской мечте". Получается, что единственный способ выполнить первый пункт, если саакашвилевские радикалы не успокоятся (а они не успокоятся) – добровольный отказ правящей партии от власти. Брюссель буквально говорит непослушному правительству Гарибашвили, что Грузия получит статус кандидата в ЕС только при возвращении Михаила Саакашвили к руководству страной.

Второй и третий пункты – о дальнейшем совершенствовании государственных институтов, в особенности избирательной системы с учетом нормативов БДИПЧ ОБСЕ и о продолжении судебных реформ – сформулированы так, что никакие усилия Грузии по этим направлениям не могут быть засчитаны как исчерпывающие. Грузия не первый год опережает большинство стран самого Евросоюза в рейтингах прозрачности работы государства и независимости судебной системы, так что уже европейцам впору учиться у грузин государственному строительству, но для Еврокомиссии грузинские успехи значения не имеют; все они засчитываются только как промежуточные и неполные. То же самое касается и четвертого пункта о борьбе с коррупцией – в любом государстве это процесс едва ли не бесконечный, и как бы низок ни был этот показатель в Грузии, Еврокомиссия всегда может сказать, что этого недостаточно.

Пятый пункт – о "деолигархизации" – является еще одним завуалированным требованием еврочиновников об отказе "Грузинской мечты" от власти и восстановлении режима Михаила Саакашвили. Под "деолигархизацией" Брюссель понимает устранение от принятия государственных решений создателя "Грузинской мечты", экс-премьер-министра республики, миллиардера Бидзины Иванишвили. Никакие заверения правительства Гарибашвили, что оно действует полностью самостоятельно и не опирается в своей политике ни на финасовые ресурсы Иванишвили, ни на его мнения, в расчет не берутся. Еврокомиссия рассуждает очень просто: "Грузинская мечта" все еще правящая партия? – значит, "олигарх" Иванишвили по-прежнему руководит Грузией, ставим по пятому пункту незачет.

Шестой пункт о борьбе с организованной преступностью, седьмой об обеспечении свободы слова в СМИ, восьмой о защите прав уязвимых групп населения и десятый о вовлечении гражданского общества в принятие государственных решений на всех уровнях относятся к категории "вечных", как второй, третий и четвертый. Все аффилированные со сторонниками Саакашвили телеканалы работают абсолютно свободно и круглыми сутками поливают грязью правительства Гарибашвили, но еврочиновники все равно находят за что зацепиться, чтобы только не считать этот пункт выполненным.

Разумеется, для маскировки в список были добавлены и выполнимые пункты, чтобы время от времени Еврокомиссия могла фиксировать в отчетах видимость прогресса и тем самым сохранять у грузинских властей и общества мотивацию продолжать биться в закрытую для независимых государств европейскую дверь. Таковы пункты девять (гендерное равенство и борьба с насилием против женщин), одиннадцать (признание вердиктов ЕСПЧ) и двенадцать (избрание в омбудсмены Грузии независимого от "Грузинской мечты" человека). Для исполнения этих трех условий достаточно принятия конкретных законодательных актов – и Тбилиси эти акты за год, разумеется, принял.

Промежуточные итоги

Если посмотреть на этот список и на проделанную грузинским государством работу неангажированным взглядом, станет очевидным, что Грузия довольно давно не только выполнила, но и перевыполнила все стандарты членства в Евросоюзе. Даже деполяризация политического поля де-факто произошла, так как в "Национальном движении" сменилось руководство с более агрессивного на более пассивное, и 2023 год в республике прошел намного спокойнее, чем 2020-2022 годы. Объективно Грузия уже много лет заслуживает, как минимум, статуса кандидата в ЕС, и то, что еврочиновники не хотят впускать ее из-за слишком суверенного поведения, является одновременно и большой трагедией для грузинского государства, и крупным провалом в европейской внешней политике, обнажающим подлинное лицо евроинтеграции. В Евросоюз берут не демократичных, легитимных, прозрачных и инклюзивных, а послушных.

Тем не менее, правительство Гарибашвили не теряет энтузиазма (а что ему остается?), хотя и от независимой политики тоже не отказывается. В мае этого года разгорелся новый скандал, когда Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Грузией, а Брюссель стал прямым текстом требовать, чтобы теперь Тбилиси запретил рейсы из российских аэропортов. Грузинские власти вновь предпочли национальные интересы и ничего запрещать не стали. Поэтому в июньском промежуточном отчете ЕК были отмечены как выполненные только те самые пункты 9, 11 и 12, а по всем остальным был отмечен лишь "определенный прогресс". В то же время к критике неучастия Грузии в санкционном давлении на Россию в отчете добавились упреки в восстановлении российско-грузинского воздушного сообщения.

Сакраментальная рекомендация

Неделю назад Еврокомиссия опубликовала документы по евроинтеграции с рекомендациями участникам декабрьского саммита глав государств Евросоюза. В заголовке сообщения на сайте ЕК сказано, что структура Урсулы фон дер Ляйен "рекомендует начать переговоры с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", за что немедленно ухватились журналисты, ангажированные аналитики и политики, однако в самом материале употреблена отрезвляющая формулировка:

"Что касается Грузии, то в свете достигнутых результатов Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить Грузии статуса кандидата, как только будет осуществлен ряд шагов"

Отличие от предыдущих формулировок только в слове "рекомендует", а по существу не изменилось вовсе ничего. В ноябрьском отчете Еврокомиссии по Грузии отличия от июньского отчета минимальные – 9, 11 и 12 пункты по-прежнему отмечены как выполненные, а все остальные как невыполненные до конца с "определенным прогрессом". Все так же еврочиновники требуют от правительства Гарибашвили снять напряженность в политическом поле (создаваемое оппозицией), избавиться от "олигархизма" и улучшить ситуацию с судами, СМИ, гражданским обществом, организованной преступностью и правами человека. И все так же Грузию ругают за неучастие в санкциях против России и за авиасообщение с Россией.

Ноябрьское откровение

Единственное новшество в отчете ЕК от 8 ноября – еврочиновники перестала скрывать свои истинные желания. В документе подчеркивается, что необходимы большие усилия со стороны Грузии по приведению ее внешней политики в соответствие с внешней политикой Евросоюза. "В новом году Грузия должна, в частности, значительно увеличить поддержку решений и заявлений Общей внешней политики и политики безопасности ЕС; избегать действий и заявлений, противоречащих внешней политике ЕС; не позволять использовать территорию Грузии и зарегистрированные в Грузии компании для обхода санкций ЕС, в особенности антироссийских и антибелорусских". Открытым текстом: Тбилиси обязан отказаться от внешнеполитического суверенитета, если хочет получить хотя б статус кандидата в члены Евросоюза.

Поэтому не приходится удивляться тому, что после первой мимолетной волны новостных сообщений о "рекомендации Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата" никаких восторгов со стороны правительства Гарибашвили не последовало. Ноябрьский отчет ЕК будто бы скопирован с июньского, в Брюсселе не захотели даже добавить к трем выполненным пунктам какой-нибудь четвертый. Два невыполнимых и семь "вечных" условий по-прежнему закрывают Тбилиси дорогу к кандидатскому статусу, а значит, хоть в формулировки и добавилось слово "рекомендует", ничего Грузия на декабрьском саммите ЕС опять не получит. Требования по внешней политике как никогда ясно указывают, что еврочиновники ничего не дадут грузинскому государству и впредь, пока оно не станет марионеткой Брюсселя, как Молдова и Украина.

Понятно, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили все равно приедет на саммит и будет вести политические торги за то, чтобы с Грузией поступили по справедливости, а не по Realpolitik. Не исключено, что Тбилиси согласится на передачу какой-то части своего суверенитета Брюсселю; это вопрос открытый, и грузинские власти каждый день ищут на него ответ, решают, что им важнее – независимость или шанс на членство в ЕС. Но пока в этой истории виден глухой тупик: Грузия хочет мирно и спокойно жить у себя дома, у южной границы России, а Евросоюзу такая Грузия не нужна.