Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси в этом году? Что ждет Грузию, Россию, Иран и Турцию? Геополитический прогноз на 2025 году составили исследователи из РАН.

В этом году не стоит ожидать восстановления дипломатических отношений между Россией и Грузией, следует из доклада ИМЭМО РАН, передает РИА Новости.

Россия и Грузия

"Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем... Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений"

– текст доклада

Отмечается, что официальные отношения между странами останутся неизменными, независимо от того, какой политической ориентации будет держаться грузинское руководство.

Также в РАН оценили как маловероятную возможность того, что в этом году Грузия включится в диалог по Южному Кавказу в рамках существующей платформы "3 + 3".

Грузия и ЕС

В текущем году Грузии, несмотря на наличие кандидатского статуса в Европейский Союз, не стоит ждать возобновления переговоров по евроинтеграции - в Европе сохраняется недовольство политикой руководства страны.

В докладе также даны прогнозы по другим странам и их взаимоотношениям с соседями.

Россия и Иран

В 2025 году ИРИ во внешней политике сохранит ориентир не на Запад, а на таких стратегических партнеров, как Россия и Китай, на объединения ШОС и БРИКС плюс.

"В 2025 году, в условиях санкционного давления и геополитической напряженности, Тегеран продолжит усилия по расширению экономических и политических связей с незападными партнерами и наращиванию своего присутствия в международных организациях"

– доклад

Турция и Сирия

Поддержка Турцией сирийской оппозиции продолжится, равно как и борьба с курдскими формированиями, сообщается в прогнозе РАН.

Турция хотела бы принять участие в восстановлении Сирии, в том числе занявшись строительством на территории САР. Также актуальным останется вопрос возвращения сирийских беженцев после смены режима в САР.

Турция и Россия

Согласно докладу Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), для Анкары в 2025 году будет важен диалог с Москвой.

"В сложившихся условиях диалог с Турцией остается для России важнейшим форматом обсуждения как сирийских, так и других региональных проблем"

– текст доклада