Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

В этом году не стоит ожидать восстановления дипломатических отношений между Россией и Грузией, следует из доклада ИМЭМО РАН, передает РИА Новости.
Россия и Грузия
"Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем... Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений"
– текст доклада
Отмечается, что официальные отношения между странами останутся неизменными, независимо от того, какой политической ориентации будет держаться грузинское руководство.
Также в РАН оценили как маловероятную возможность того, что в этом году Грузия включится в диалог по Южному Кавказу в рамках существующей платформы "3 + 3".
Грузия и ЕС
В текущем году Грузии, несмотря на наличие кандидатского статуса в Европейский Союз, не стоит ждать возобновления переговоров по евроинтеграции - в Европе сохраняется недовольство политикой руководства страны.
В докладе также даны прогнозы по другим странам и их взаимоотношениям с соседями.
Россия и Иран
В 2025 году ИРИ во внешней политике сохранит ориентир не на Запад, а на таких стратегических партнеров, как Россия и Китай, на объединения ШОС и БРИКС плюс.
"В 2025 году, в условиях санкционного давления и геополитической напряженности, Тегеран продолжит усилия по расширению экономических и политических связей с незападными партнерами и наращиванию своего присутствия в международных организациях"
– доклад
Турция и Сирия
Поддержка Турцией сирийской оппозиции продолжится, равно как и борьба с курдскими формированиями, сообщается в прогнозе РАН.
Турция хотела бы принять участие в восстановлении Сирии, в том числе занявшись строительством на территории САР. Также актуальным останется вопрос возвращения сирийских беженцев после смены режима в САР.
Турция и Россия
Согласно докладу Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), для Анкары в 2025 году будет важен диалог с Москвой.
"В сложившихся условиях диалог с Турцией остается для России важнейшим форматом обсуждения как сирийских, так и других региональных проблем"
– текст доклада