Вестник Кавказа

Алкоголь и похмелье. Как пить чтобы не было похмелья и не стать алкоголиком?

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске нарколог Алексей Казанцев о том, как и что пить, чтобы не стать алкоголиком. Мы узнаем, как облегчить симптомы похмелья, как рассчитать свою дозу алкоголя и поймём, чем бытовое пьянство отличается от алкоголизма. В финале выпуска – 3 совета, которые помогут перехитрить мозг и избавиться от тяги к алкоголю.

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