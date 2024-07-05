3 признака повышенного холестерина. Как не допустить инсульта и инфаркта?

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске кардиолог, Алексей Утин расскажет о том, почему высокий холестерин нужно снижать и как это сделать. Мы разберёмся, почему питание, спорт и БАДы не снизят высокие цифры холестерина, и узнаем, какие препараты доказано могут помочь снизить сердечно-сосудистые риски. Узнаем, какие 3 фактора влияют на образование бляшек в сосудах и выясним, что происходит с человеком, когда бляшки в сосудах разрываются.