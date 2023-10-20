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Зимняя "резина" может стать обязательной в Грузии

Зимняя &quot;резина&quot; может стать обязательной в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Переход на зимние шины для автомобилистов скоро может войти в число обязательных процедур в Грузии. О такой необходимости задумалось правительство страны.

Грузинские власти размышляют над введением новой обязанности для автомобилистов – им придется менять "резину" на зимнюю, передает грузинский Первый канал.

Ужесточить нормы Кодекса административных нарушений стремится правительство.

Сейчас летняя резина зимой нарушением не считается. Впрочем, правоохранители могут "развернуть" машину с летними шинами в горах.

По предварительным данным, зимняя резина будет обязательной только в определенных зонах и на конкретных дорогах. За ее отсутствие:

  • будет выписываться штраф в 100 лари (около $37);
  • с прав водителя будет сниматься пять баллов;
  • машина может быть отогнана на штрафстоянку.

Отметим, что пока эта законодательная инициатива еще даже не поступила в бюро парламента.

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