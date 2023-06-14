Жара приходит в Москву

Опубликовано: 6:25, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До 26 градусов прогреется в среду в столице воздух, по области будет еще жарче. Летнее тепло идет рука об руку с солнечной погодой.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет стоять действительно летняя погода, ожидается около плюс 26.

«Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c»

– Гидрометцентр России

Осадков не будет, на синем небе лишь иногда будут появляться небольшие облака. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

Ожидается, что в четверг в столице станет еще жарче.