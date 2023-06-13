В столичном регионе неделя будет теплой

Опубликовано: 6:57, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичный регион сегодня вернется тепло – в Москве и Подмосковье будет солнечно, осадков не ожидается, а воздух прогреется до 24 градусов тепла, обещают синоптики.

Сегодня в московском регионе будет преобладать небольшая облачность, дождей не ожидается, а воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, восточный его скорость составит 5-10 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 755 мм ртутного столба, добавляют синоптики.

Ожидается, что вся новая неделя будет радовать жителей и гостей региона теплом, а к четвергу столбики термометров поднимутся до 28 градусов со знаком плюс, даже в ночное время будет около 15 градусов тепла, дождей при этом не ожидается.