Столичный регион ждет небольшое потепление

Опубликовано: 10:24, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хотя утро в столичном регионе выдалось прохладным и на термометрах жителей Москвы и Подмосковья всего 10-12 градусов, сегодняшний день обещает стать более теплым, чем накануне – днем воздух прогреется до комфортных 20 градусов.

Сегодня в столичном регионе воздух прогреется до 20 градусов, хотя в Москве и Подмосковье сохранится переменная облачность, сообщает Гидрометцентр России.

Осадков сегодня не ожидается, воздух в Москве прогреется до температуры 16-18 градусов тепла, по области будет от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер останется холодным, северо-восточным, его скорость составит 5-10 м/c, - сообщают синоптики.

Атмосферное давление продолжит расти и составит сегодня 758 мм ртутного столба.