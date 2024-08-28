Захарова: Россия никогда не отворачивалась от Востока

Мария Захарова заявила, что сегодня много говорят о переориентации России на Восток. Она подчеркнула, что Россия никогда не отворачивалась от Востока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказала об отношениях России и Востока.

Она заявила, что сегодня много говорят о переориентации и развороте России на Восток. Дипломат подчеркнула, что это не так.

Захарова отметила, что Россия никогда не отворачивалась от Востока и напомнила о крупной по протяженности границе России на том направлении.

"Как можно от этого отворачиваться? Другое дело, что действительно, когда закрываются одни опции, открываются дополнительно другие"

- Мария Захарова

Напомним, Восточный экономический форум стартовал 3 сентября во Владивостоке. Он продлится до 6 числа.