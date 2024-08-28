Вестник Кавказа

Мировое большинство заинтересовано в России – Песков

Мировое большинство заинтересовано в России – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дмитрий Песков на ВЭФ во Владивостоке рассказал о заинтересованности мирового большинства в России. Он добавил, что Россия будет реализовывать эти планы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщил о заинтересованности мирового большинства в России.

Пресс-секретарь отметил, что Москва сама проявляет заинтересованность в этом. Он добавил, что Россия намерена реализовать все планы в этом направлении.

Восточный экономический форум стартовал 3 сентября во Владивостоке. Он завершится 6 числа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1315 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Неформальный саммит СНГ состоится накануне Парада Победы

Неформальный саммит СНГ состоится накануне Парада Победы

Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань

Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань

Песков подтвердил интерес Турции к БРИКС

Песков подтвердил интерес Турции к БРИКС

Песков: визит Путина в Турцию согласовывается по дипканалам

Песков: визит Путина в Турцию согласовывается по дипканалам

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы