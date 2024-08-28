Дмитрий Песков на ВЭФ во Владивостоке рассказал о заинтересованности мирового большинства в России. Он добавил, что Россия будет реализовывать эти планы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сообщил о заинтересованности мирового большинства в России.

Пресс-секретарь отметил, что Москва сама проявляет заинтересованность в этом. Он добавил, что Россия намерена реализовать все планы в этом направлении.

Восточный экономический форум стартовал 3 сентября во Владивостоке. Он завершится 6 числа.