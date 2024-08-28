Вестник Кавказа

Россия и Иран завершают подготовку нового всеобъемлющего соглашения

Россия и Иран завершают подготовку нового всеобъемлющего соглашения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подготовка нового договора России и Ирана вышла на финишную прямую, сообщили в МИД РФ. Сторонам осталось уладить технические детали.

Россия и Иран в ближайшее время завершат подготовку нового договора. Об этом рассказал 2 сентября глава российского МИД.

В ходе своего выступления в МГИМО Сергей Лавров отметил, что сторонам осталось уладить лишь технические детали.

"В самое ближайшее время мы должны завершить окончательную подготовку, там остались технические детали, нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном"

– глава МИД РФ

Он добавил, что соглашение станет символическим шагом в отношениях РФ с новым руководством Исламской Республики.

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