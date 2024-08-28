Россия и Иран завершают подготовку нового всеобъемлющего соглашения

Подготовка нового договора России и Ирана вышла на финишную прямую, сообщили в МИД РФ. Сторонам осталось уладить технические детали.
Россия и Иран в ближайшее время завершат подготовку нового договора. Об этом рассказал 2 сентября глава российского МИД.
В ходе своего выступления в МГИМО Сергей Лавров отметил, что сторонам осталось уладить лишь технические детали.
"В самое ближайшее время мы должны завершить окончательную подготовку, там остались технические детали, нового межгосударственного договора о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном"
– глава МИД РФ
Он добавил, что соглашение станет символическим шагом в отношениях РФ с новым руководством Исламской Республики.