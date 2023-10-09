Взрывы прогремели в Тель-Авиве и Иерусалиме

Опубликовано: 12:31, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ХАМАС открыл ракетный огонь по Иерусалиму и Телль-Авиву, в городах работают сирену. Бригады «Аль-Кассам» подтвердили новость о выпуске ракет в сторону городов.

В Иерусалиме и других частях Израиля слышны взрывы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что в городах, а также центральной части страны работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах.

В свою очередь, бригады «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) заявили о выпуске ракет из сектора Газа по Телль-Авиву и Иерусалиму. Там назвал удары ответом на обстрелы жилых домов в секторе Газа.