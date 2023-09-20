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ВС Азербайджана взяли под контроль более 90 боевых позиций Армении

ВС Азербайджана взяли под контроль более 90 боевых позиций Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министерство обороны Азербайджана сообщило о взятии ВС АР до договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий более 90 боевых позиций Армении.

Вооруженные силы Азербайджана до договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий взяли под контроль более 90 боевых позиций Армении. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.

«В качестве трофеев взяты принадлежавшие ВС Армении 7 военных машин, 4 миномета, один танк, 2 БМП, а также большое количество оружия и боеприпасов»

– Министерство обороны Азербайджана

Ранее глава пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства Анар Эйвазов заявлял о том, что в ходе проведенных мероприятий подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана в качестве трофеев были захвачены шесть военных автомобилей марки «Урал», полных минометных снарядов, и четыре миномета, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции. 
  
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

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