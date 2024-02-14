Восток Казахстана побил температурный рекорд зимы

На востоке Казахстана метеорологи зафиксировали -55 градусов Цельсия - такой низкой температуры здесь не было за всю историю создания лесного природного резервата "Семей орманы", это новый температурный рекорд страны.

В государственном лесном природном резервате "Семей орманы" на востоке Казахстана зафиксировали самую низкую температуру за последние 20 лет.

"Столбик термометра в Батпаевском лесничестве Семипалатинского филиала (район станции Дюсакен Бородулихинского района области Абай) достиг отметки минус 55 градусов по Цельсию"

- "Семей орманы"

Холодно, но все же чуть теплее - минус 53 градуса – было в Большебуконском лесничестве Тау-Далинского филиала, в Кокпектинском районе области Абай. По всей территории резервата показатели минимальной температуры в прошедшие сутки в среднем варьировались от минус 31 до минус 50 градусов.

"Такой низкой температуры не наблюдалось за всю историю создания резервата (с 2003 года). Согласно данным Летописи природы, самая низкая температура до текущего года отмечена 26 января 2018 года, тогда температура атмосферного воздуха местами опустилась до минус 50 градусов"

- научный сотрудник отдела науки, экопросвещения и мониторинга резервата Айнур Баймадиева

Метеорологи констатировали: самыми холодными точками гослесфонда в феврале 2024 года стали Батпаевское лесничество Семипалатинского филиала и Большебуконское лесничество Тау-Далинского филиала.