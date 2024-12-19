Как смена часового пояса в Казахстане сказалась на здоровье населения?

В правительстве Казахстана огласили результаты исследования о влиянии смены часового пояса на здоровье людей. Казахстане перешел на один часовой пояс год назад.

Влияние перевода времени в Казахстане на здоровье жителей республики изучили ученые, результаты исследования озвучил на заседании правительства РК министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Единый часовой пояс действует в Казахстане с 1 марта 2024 года. В рамках исследования проводилась оценка показателей до и после смены часового пояса. Было изучено, как повлиял перевод времени на здоровье населения, на трудовую эффективность, на успеваемость учащихся, на энергопотребление, на частоту аварий на дорогах, на уровень преступности и другие факторы.

"Результаты, основанные на данных, показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения"

– министр

Он добавил, что в регионах планируется скорректировать рабочие графики с учетом нового часового пояса. Это позволит улучшить баланс между трудовой и личной жизнью граждан.