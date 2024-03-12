Вестник Кавказа

Владикавказ украсит скульптура Кота-Ученого 

Владикавказ украсит скульптура Кота-Ученого 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пушкинском сквере Владикавказа появится арт-объект, напоминающий о важности образования – Кот-Ученый. Об этом рассказал глава города. 

Владикавказ готовится к установке нового арт-объекта в Пушкинском сквере – скульптуры Кота-Ученого. Этот проект стал частью масштабной работы по благоустройству парка, призванной сделать его еще более привлекательным для жителей и гостей города. 

«Интересным решением, отсылающим к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, станет установка в сквере Кота Ученого – сказочного персонажа из пролога к поэме „Руслан и Людмила“. Уверен, что этот арт-объект со временем станет одной из достопримечательностей нашего города»

– глава города Вячеслав Мильдзихов. 

По его словам, скульптура несет в себе не только эстетическую функцию, но и символизирует важность знаний и образования. Мильдзихов выразил уверенность в том, что такой символ станет неотъемлемой частью ландшафта парка. 

Привлекательность для посетителей 

Кроме того, глава Владикавказа выразил уверенность в том, что установка скульптуры Кота-Ученого привлечет внимание как взрослых, так и детей. Этот арт-объект станет не просто украшением парка, но и местом, где можно сделать фотографию или просто насладиться красотой произведения.

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