Когда откроют стадион «Спартак» во Владикавказе

Во Владикавказе готовится к открытию стадион "Спартак". Об этом заявил глава республики, отметив, что открытие намечено на август.

Во Владикавказе ведется активная работа по реконструкции стадиона "Спартак", и глава Северной Осетии обещает завершить проект к августу текущего года. Планируется, что к этому времени стадион будет готов к проведению первого футбольного матча. Важно отметить, что на данный момент финансирование проекта обеспечено, и строительство идет по плану.

«Финансирования хватает, все нормально. Была проблема с бетонщиками, которые могут лить наклонные плоскости на трибунах, но этот вопрос уже решен. В мае мы подадим заявку [для утверждения стадиона] в Российский футбольный союз, комиссию ожидаем в июне - июле, первый домашний матч в августе. Стадион будет готов»

– Сергей Меняйло

Проблемы реконструкции стадиона "Спартак"

Одной из проблем, с которой столкнулись при реконструкции стадиона, была нехватка бетонщиков, способных выполнять сложные задачи, такие как заливка наклонных плоскостей на трибунах. Однако глава региона заявил, что данная проблема успешно решена, что позволит строителям продолжить работы без задержек.

По словам Меняйло, в мае будет подана заявка на утверждение стадиона в Российский футбольный союз, которую рассмотрят уже летом. Планируется, что уже в августе команда сможет провести первый домашний матч на обновленной площадке.

Значение стадиона "Спартак" для Владикавказа

Глава республики отметил, что реконструкция стадиона имеет большое значение для развития спортивной инфраструктуры региона. Обновленное спортивное сооружение не только создаст комфортные условия для проведения футбольных матчей, но и станет местом для проведения различных спортивных соревнований, концертов и массовых мероприятий.